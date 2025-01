Aparece mujer acusada de agredir a niño de 4 años en Patio Bonito: "No me escondo"

En medio de las tensas acusaciones por presunto maltrato a un niño de 4 años, María José Pérez Barrera, mejor conocida en redes sociales como Majo Escobar, rompió el silencio para defender su inocencia.

A través de una extensa publicación en su cuenta personal de Facebook, María José explicó su versión de los hechos, rechazando rotundamente las acusaciones en su contra y asegurando que las pruebas de su inocencia se harán públicas en su momento.

Las acusaciones surgieron tras un hecho donde el niño, habría sido encontrado en un estado de salud crítico , lo que provocó una investigación y acusaciones contra quienes estaban encargados de su cuidado .

En medio de las críticas y las versiones enfrentadas, María José optó por hacer pública su declaración, aclarando los supuestos malentendidos y ofreciendo detalles de su relación con el niño y con Ingrid, la madre del menor. En su publicación, María José aseguró que no estaba huyendo de la justicia, como se había rumorado en redes sociales.

"No me estoy escondiendo como anda diciendo todo el mundo, ni tampoco tengo nada que ver en la noticia como la familia de ella ha querido hacerme quedar por redes sociales" , comenzó su mensaje, demostrando desde el inicio que no cedería ante la presión de las acusaciones.

"Estaba esperando consultar con mi abogado para poder hacer la entrega y recopilando las pruebas donde demuestran que no soy culpable", señaló.

Uno de los puntos que más énfasis hizo María José en su publicación fue la relación que mantenía con el niño. Según la joven, ella cuidaba al niño con dedicación, mientras que Ingrid, la madre del niño, no solía estar presente en el hogar.

"Ella (la pareja) más que nadie sabe lo que cuidé a ese niño y que cuando ella casi nunca permanecía en la casa, el niño me decía que no la quería porque todo lo hacía yo en vez de ella, que era la mamá" , relató.

De acuerdo con lo que María José expresó, el niño habría llegado a pedirle que no lo dejara por preferirla a ella, quien era quien más tiempo pasaba con él.

¿Peleas constantes entre la pareja?

María José también mencionó la naturaleza conflictiva de su relación con Ingrid (mamá del niño), indicando que las discusiones se debían principalmente a diferencias en el manejo de la situación familiar, pero que en ningún momento hubo maltrato físico por su parte hacia el niño.

En el desarrollo de su mensaje, María José se mostró firme en su posición de que las acusaciones eran falsas, citando la falta de evidencia sólida que pudiera vincularla con la agresión al menor.

La joven también defendió su postura ante las acusaciones de que estaba bajo la influencia del alcohol en el momento del incidente. "Si estaba en estado de alicoramiento como dicen, porque sí, al igual que ella, porque las dos nos encontramos en el bar" , respondió, negando las afirmaciones que buscaban implicarla más allá de lo que ella considera cierto.

Además, María José ofreció detalles sobre la relación conflictiva entre Ingrid y su familia. En un intento de dar contexto a la situación, explicó que el niño ya presentaba problemas emocionales antes de que ellos se mudaran juntos y que tanto Ingrid como ella habían tenido dificultades para mantener una relación estable.

"Ella tiene problemas mentales, los cuales el niño también ya traía cuando nos fuimos a vivir. En mi celular tengo las pruebas, lo cual ella no me quiere regresar" , dijo, haciendo énfasis en la evidencia que sostiene, aunque señaló que Ingrid se negó a entregarle su teléfono para aclarar los hechos.

La joven, con un tono desafiante, afirmó que si las pruebas llegaran a demostrar que ella tenía algo que ver con el maltrato, se haría responsable de las consecuencias legales, pero dejó claro que no era la única responsable del estado de salud del niño.

"Si cometí un error, todo lo aclarará la justicia", expresó.

El caso sigue siendo investigado. Por el momento, se espera que en las próximas horas María José brinde su versión ante las autoridades , que ya han indicado que están en su búsqueda.

Además, se espera también la declaración de la madre del niño. Sin embargo, al parecer, el mismo niño habría señalado que María José fue la responsable de sus lesiones , aunque estas son versiones extraoficiales que aún deben ser confirmadas.

