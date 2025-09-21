Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ALERTA EN SUBA
B-KING SIGUE DESAPARECIDO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Espeluznante hallazgo junto a obras del Metro de Bogotá en Kennedy preocupa a vecinos

Espeluznante hallazgo junto a obras del Metro de Bogotá en Kennedy preocupa a vecinos

Autoridades investigan el hallazgo encontrado en un sector cercano las obras del Metro de Bogotá en el Tintalito II,

Un cuerpo sin vida fue encontrado cerca de las obras del Metro de Bogotá en Kennedy.jpg
Un cuerpo sin vida fue encontrado cerca de las obras del Metro de Bogotá en Kennedy
Foto Instagram: @elmetrobogota
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 21 de sept, 2025