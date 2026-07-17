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Hombre tomó como rehén a una mujer en plena vía de Bogotá y terminó capturado

Un hombre fue capturado luego de tomar como rehén a una mujer en la avenida carrera 68 con calle 17, en Bogotá. La Policía controló la emergencia y rescató a la víctima sin lesiones de gravedad.

Hombre tomó como rehén a una mujer en plena vía de Bogotá
Hombre tomó como rehén a una mujer en plena vía de Bogotá
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 17 de jul, 2026

Una intensa emergencia se registró este viernes 17 de julio en el occidente de Bogotá, cuando un hombre armado con un cuchillo tomó como rehén a una mujer en plena vía pública con el propósito de evitar ser capturado por la Policía.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida carrera 68 con calle 17, una de las zonas de mayor tránsito de la capital, y generó momentos de tensión entre conductores, peatones y comerciantes que presenciaron el operativo.

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La situación obligó a desplegar un amplio dispositivo de la Policía Metropolitana de Bogotá, que durante varios minutos intentó controlar la escena mientras protegía la integridad de la mujer retenida.

Videos grabados por ciudadanos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando el momento en el que el hombre mantenía a la víctima bajo amenaza con un arma blanca, mientras varios uniformados buscaban la forma más segura de intervenir.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre fue sorprendido por la Policía cuando, presuntamente, intentaba cometer un hurto en el sector.

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Al notar la presencia de los uniformados y verse rodeado, reaccionó reteniendo a una mujer que transitaba por el lugar.

Según el reporte oficial, el sospechoso utilizó un cuchillo para amenazar a la ciudadana e intentar obligar a los policías a retroceder, buscando crear una oportunidad para escapar.

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La situación generó preocupación entre las personas que se encontraban cerca del lugar, ya que el procedimiento se desarrolló a plena luz del día y en un corredor con alto flujo vehicular.

Hombre tomó como rehén a una mujer en plena vía de Bogotá
Hombre tomó como rehén a una mujer en plena vía de Bogotá

La Policía logró controlar la situación

Después de varios minutos de diálogo y de un operativo coordinado, la Policía Metropolitana de Bogotá consiguió intervenir sin poner en riesgo a la víctima.

Los uniformados redujeron al hombre y lograron rescatar sana y salva a la mujer.

Las autoridades confirmaron que la ciudadana no presentó lesiones físicas de gravedad durante el procedimiento.

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El capturado fue trasladado posteriormente y quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización correspondiente.

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Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre la identidad del detenido ni sobre los antecedentes que pueda tener.

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