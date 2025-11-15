¿Los Andes o La Javeriana? Esta es la Universidad más cara y las 3 carreras impagables

Elegir dónde estudiar una carrera profesional en Colombia implica comparar mucho más que programas y reputación.

Por lo anterior, para miles de jóvenes y familias, el factor decisivo suele ser el precio de la matrícula, especialmente cuando se trata de instituciones privadas que figuran entre las más reconocidas del país. En ese escenario, dos nombres suelen aparecer en el mismo debate: la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana.

Ambas instituciones tienen un papel protagónico en los rankings nacionales e internacionales por su calidad académica, la preparación de sus docentes, sus laboratorios y sus campus. También coinciden en otra característica: el costo elevado de la mayoría de sus programas de pregrado, lo que las ubica en la franja más alta del mercado educativo colombiano.



En el caso de la Universidad de los Andes, las matrículas más altas se concentran en programas como medicina, derecho y economía. Su Escuela de Medicina, especialmente, es uno de los proyectos educativos más robustos del país, y eso se refleja en el precio. La institución también resalta por su oferta en artes y por una infraestructura que combina laboratorios, aulas especializadas y espacios de investigación.



La Javeriana, por su parte, presenta un panorama similar aunque con diferencias en las áreas donde concentra su valor más alto. Medicina es igualmente su programa más costoso, seguida por carreras como arquitectura y diseño industrial. La universidad se destaca en campos como economía, salud e ingenierías, apoyada en una infraestructura que también apuesta por espacios modernos, talleres, laboratorios y centros de estudio.

¿Cuál es la universidad más costosa?

Aunque ambas universidades comparten prestigio y una estructura académica sólida, el precio final deja ver cuál encabeza la lista. Las matrículas de la Javeriana, en el caso de sus programas más exigentes, superan ligeramente las de Los Andes. En áreas como medicina, por ejemplo, la cifra javeriana se ubica por encima, consolidándose como la opción más costosa dentro de este comparativo puntual.

Publicidad

Para muchos aspirantes, estas diferencias resultan determinantes. Mientras algunos consideran que el prestigio o los beneficios institucionales justifican el valor, otros terminan buscando alternativas más accesibles. Al final, la decisión pasa por un balance entre expectativas profesionales, capacidad económica y afinidad con el enfoque institucional.

Publicidad

Video que te puede interesar: Así empezó la pelea del estudiante de Los Andes, ¿quién es Juan Carlos Suárez?