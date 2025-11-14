Publicidad

Evacúan Universidad Católica en Bogotá por posible bomba

Una inesperada orden de evacuación sorprendió a estudiantes y personal de una reconocida institución educativa de la capital. Las autoridades investigan y se espera un comunicado oficial.

Evacuación en la Universidad Católica
La Universidad Católica fue evacuada por alerta de emergencia
Foto: redes sosciales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de nov, 2025

La mañana del viernes 14 de noviembre de 2025, la rutina académica de Universidad Católica de Bogotá se vio interrumpida cuando se activaron los protocolos de emergencia.

Un paquete sospechoso fue descubierto en una de las zonas de acceso a la institución y generó alarma inmediata entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

Los responsables del campus ordenaron evacuar totalmente todas las instalaciones y piedieron que nadie permaneciera dentro de las aulas ni en espacios comunes, también se solicitó la presencia de la Policía Nacional de Colombia y su escuadrón antiexplosivos, quienes llegaron al sitio para inspeccionar el presunto artefacto.

Lee también: Alcalde de Bogotá anuncia cambios en Pico y Placa; incluye más días y tipo de matrícula

Las vías de acceso se cerraron parcialmente y la zona quedó acordonada mientras se procedía con los protocolos de seguridad.

El ambiente dentro del campus cambió de la normalidad, dando paso a la incertidumbre. Varios estudiantes relataron que no recibieron instrucciones claras sobre los pasos a seguir ni sobre el tiempo estimado del operativo.

La administración emitió un comunicado breve en el que informó que las clases fueron suspendidas desde las 8:30 a. m., con orden de que la jornada se siguiera de manera virtual y que los estudiantes y trabajadores de la universidad se dirigieran a sus hogares.

Por el momento no hay reporte de personas lesionadas o de daños materiales. Las autoridades mantienen el área vigilada y continúan con los análisis del objeto sospechoso.

Te puede gustar: Prisión que podría enfrentar el conductor del choque fatal en la Avenida Celestino Mutis

De la misma forma, varios usuarios en redes sociales compartieron su confusión y criticaron la falta de información oportuna, además, las imágenes iniciales del operativo fueron divulgadas a través de perfiles de noticias y ciudadanos en tiempo real.

La universidad anunció que estará pendiente del pronunciamiento oficial de las autoridades, mientras define el regreso a actividades presenciales, todo depende del resultado del análisis del paquete, se evaluarán los tiempos y condiciones para reanudar la operación normal del campus.

La comunidad universitaria permanece en alerta y en espera de que se pueda aclarar qué tan grave fue el hallazgo y si existió verdaderamente peligro.

Por ahora, la investigación continúa en proceso, con la participación del escuadrón antiexplosivos y los responsables de seguridad del campus.

Mira también: ¡Caos en la Nacho! Encapuchados quemaron dos motocicletas dentro de la Universidad Nacional

