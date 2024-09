Mujer atacada en motel de Bogotá habló y contó todo: "Me golpeó contra una mesa"

Luego de que se viralizara la noticia sobre un hecho de celos y violencia dentro de un motel en Bogotá, se conocieron mayores detalles sobre la situación en la que un patrullero terminó sin vida tras atacar a disparos a una pareja, asegurando que le estaban poniendo los cachos.

Los hechos ocurrieron en la noche del domingo 8 de septiembre en el parqueadero del motel Las Vegas, ubicado en la localidad de Kennedy, hasta donde llegó una pareja de un carro negro para tener un encuentro privado; sin embargo, el momento romántico terminó en un hecho violento luego de que fueran abordados por un hombre que les disparó.

Se trata de Jhon Jairo Acuña, patrullero de la Policía adscrito al CAI Piamonte, en la localidad de Bosa, y quien abordó a la pareja en el motel asegurando que la mujer era su esposa y que su acompañante era el amante.

En medio del cruce de versiones el hombre sacó un arma y la accionó en contra de la pareja causando cuatro heridas a la mujer y una al hombre, quienes lograron ser trasladados a tiempo a un hospital donde se recuperan de las heridas de bala.

Sin embargo el patrullero no corrió con la misma suerte y tras dispararse él mismo, perdió la vida en el parqueadero del motel en Bogotá.

Policía agrede a pareja en motel de Bogotá / FOTO: City Tv

Mujer atacada en motel habla sobre lo que pasó

En medio del estupor por estos hechos la mujer involucrada rompió el silencio y dio su versión sobre lo acontecido a las afueras del motel y que hoy la tienen en delicado estado en una clínica de la capital.

La joven habló con el 'Ojo de la Noche', de Noticias Caracol y aclaró que no se trató de algún hecho de infidelidad y que el agresor es su expareja sentimental, con quien terminó hace ocho meses.

Tras definir como un milagro el hecho de haber sobrevivido a cuatro disparos, la mujer señalada de infiel reveló que venía siendo víctima de acoso y persecución por parte del patrullero Jhon Jairo Acuña

, quien presuntamente no había superado la ruptura amorosa y no soportaba verla con otras personas.

Según su versión, ella y el policía tuvieron una relación que duró un año y en el que

el hombre se mostró "violento, guache y agresivo"

, por lo que ella decidió poner fin a su unión en diciembre de 2023.

Sin embargo, presuntamente el hombre habría iniciado un acoso constante hacia su ex a quien amedrentaba con armas de fuego y "

me decía que yo no podía estar con otra persona

".

Incluso, en un video compartido por la mujer a noticias Caracol, se observa cómo el hombre agrede físicamente a su entonces pareja y la golpea contra una mesa. En otro video se observa cuando el patrullero le muestra un arma de fuego a la familia de la joven en una presunta advertencia.

Policía agredió a pareja en motel de Bogotá / FOTO: Video cortesía a Noticias Caracol

¿Qué fue lo que pasó en motel de Bogotá?

En medio de su relato la mujer contó lo ocurrido en la noche de los hechos a donde llegó en su carro junto a un acompañante al motel de Kennedy; contó que cuando iban a ingresar, sorpresivamente fueron abordados por el policía quien, sin mediar palabra desenfundó su arma.

"No me dijo nada, pero apenas sacó el arma yo me lancé al carro y ahí fue cuando sentó toda la cara estallada. Sentí como un fuego, como si me hubiese prendido por dentro", dijo la mujer al recordar el hecho.

Agregó que en medio del ataque recibió tres disparos en su rostro y un cuarto en el hombro, mientras que su acompañante fue herido en un brazo.

"Yo lo único que pensé fue en mis hijos; dije: 'los dejé solos'", narró la joven entre el dolor y la indignación por lo vivido en medio de un hecho del que tiene dudas de que haya sido propiciado únicamente por su agresor.

Las dos personas agredidas se encuentran recuperándose en un hospital y la mujer tendrá que ser sometida a una cirugía de rostro para reconstruir algunas partes que quedaron seriamente afectadas.

Entre tanto, espera que las autoridades avancen en la investigación para determinar cómo el hombre llegó al lugar donde los atacó y si hay alguien más involucrado.

