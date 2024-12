Mujer en TransMilenio ocupa doble silla con maletas y se niega a dejar sentar a embarazada

En medio de la temporada navideña , que debería ser un momento para la reconciliación, se presentó un episodio que genera rechazo e indignación en redes sociales y entre los usuarios del sistema de transporte público Transmilenio en Bogotá.

Se trata de un incidente ocurrido dentro un articulado lleno de pasajeros donde una mujer ocupó dos sillas del bus, una para sentarse ella, y la otra para poner sus bolsas y maletas.

Lo que provocó indignación en la comunidad fue que cuando se subió una mujer embarazada, la cómoda señora se negó a levantar sus bolsas para ceder el puesto y prefirió que la usuaria continuara de pie mientras sus bolsas y maletas reposaban sobre el asiento.

A pesar de que varias personas le pidieron, con insistencia pero de manera respetuosa, que despejara el asiento , la mujer se mostró inflexible y adoptó una actitud desafiante.

Su respuesta fue contundente y poco empática: “Bájese y busque uno desocupado, pero no voy a quitar las maletas porque estoy cansada", expresó la grosera pasajera quien además arremetió contra las personas que le pidieron solidaridad con la embarazada : "Ya, dejen de ser sapas”.

El hecho quedó registrado en un video que fue difundido en redes sociales en las que se puede escuchar cómo otras pasajeras intentaron razonar con la mujer diciéndole frases como: “ Tiene que comprar carro o pagar Didi” , buscando su sentido común y civismo.

No obstante, la mujer insistió en su postura y agregó: “La verdad es que no quiero pelear y, si no se calla, se queda parada, pero no le voy a quitar las cosas de aquí, de malas”.

Este tipo de comportamientos reabre el debate sobre la cultura ciudadana en el transporte público, especialmente en una época del año donde los valores de respeto y solidaridad deberían prevalecer.

El sistema Transmilenio, que diariamente transporta a miles de personas, enfrenta no solo problemas de hacinamiento y demoras, sino también la falta de consideración de algunos usuarios hacia los más vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas.

Las autoridades y organizaciones cívicas han hecho un llamado reiterado a fomentar el respeto y la empatía en los espacios compartidos . Asimismo se recuerda que los asientos prioritarios están destinados para quienes más los necesitan, y no cumplir con esta norma no solo afecta la convivencia, sino también puede conllevar sanciones en algunos casos.

En redes sociales las opiniones han estado divididas, pues mientras algunos condenan enérgicamente la actitud de la mujer, otros argumentan que el sistema también debe garantizar mejores condiciones para todos los usuarios, evitando situaciones de tensión como esta.

Lo cierto es que el episodio refleja una problemática más amplia sobre la convivencia ciudadana en una ciudad tan compleja y diversa como Bogotá.

