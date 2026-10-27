Restricción total para motos en Bogotá durante varios días; fechas, horario y rutas

Si conduces motocicleta en la capital, es indispensable que conozcas las decisiones operativas que tomó el Distrito para la festividad de Halloween.

Históricamente, las celebraciones de fin de octubre generan un aumento notable tanto en el flujo vehicular como en los índices de siniestralidad vial en distintos puntos de la ciudad.

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Con el propósito de mitigar estos riesgos y evitar emergencias en la malla vial, la administración distrital puso en marcha un plan de contingencia focalizado.



Este paquete normativo combina la restricción total para la circulación de motocicletas en vías de alto tráfico con limitaciones adicionales para el transporte de acompañante o parrillero.



¿Cuáles son las fechas y horarios de la restricción total de motos en los 19 corredores de Bogotá?

La medida de mayor impacto para quienes transitan sobre dos ruedas es la restricción general de circulación de motocicletas en 19 corredores viales estratégicos distribuidos en la capital.

Esta prohibición busca despejar y controlar los puntos donde se concentran las mayores aglomeraciones e incidentes de tránsito durante la noche.

Para que no te tome por sorpresa en la vía, ten presentes los horarios exactos estipulados por las autoridades de tránsito:

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Horario nocturno de prohibición: L a restricción total para motos en los corredores viales rige desde las 8:00 de la noche (8:00 p. m.) hasta las 4:00 de la mañana (4:00 a. m.) del día siguiente.

a restricción total para motos en los corredores viales rige desde las 8:00 de la noche (8:00 p. m.) hasta las 4:00 de la mañana (4:00 a. m.) del día siguiente. Días de aplicación y vigencia: El veto inicia la noche del jueves 29 de octubre y se mantendrá vigente durante las noches y madrugadas de todo el fin de semana festivo, extendiéndose hasta la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026.

El veto inicia la noche del jueves 29 de octubre y se mantendrá vigente durante las noches y madrugadas de todo el fin de semana festivo, extendiéndose hasta la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026. Operativos de control: Durante estas franjas horarias, la Secretaría de Movilidad y el Distrito mantendrán agentes de tránsito y dispositivos especiales en puntos neurálgicos de la ciudad para orientar a los conductores y verificar que se respete la norma.

Si necesitas movilizarte dentro de ese horario, debes planear alternativas de desplazamiento o utilizar vías secundarias que no formen parte de la red de corredores restringidos por el Distrito.

¿En qué rutas y corredores viales de Bogotá aplica el veto nocturno a las motocicletas?

Las autoridades distritales delimitaron la restricción a un grupo de 19 corredores estratégicos de la capital. La selección de estas rutas no fue al azar: la administración realizó evaluaciones técnicas de movilidad y determinó que estos tramos concentran elevados volúmenes de tráfico vehicular y antecedentes críticos de accidentalidad durante la temporada de festividades.

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En estos 19 sectores viales se reforzará la vigilancia con presencia policial y controles de velocidad. El objetivo directo de restringir el paso de las motos en estas arterias principales es prevenir siniestros, regular la circulación en horas de alta congestión y garantizar un tránsito ordenado para peatones y familias que participan en los eventos de la ciudad.

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¿Cómo funcionará la prohibición de parrillero en moto durante Halloween y por qué se tomó la medida?

A la par con el veto de circulación en los 19 corredores, la Alcaldía de Bogotá mantendrá la restricción del parrillero o acompañante en motocicleta. Esta disposición aplica para toda la ciudad durante los días de mayor festejo, que comprenden el jueves, viernes y sábado.

El esquema de la medida de parrillero se organiza de la siguiente manera:

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Horario de restricción : No podrás movilizarte con acompañante entre las 6:00 de la tarde (6:00 p. m.) y las 6:00 de la mañana (6:00 a. m.).

: No podrás movilizarte con acompañante entre las 6:00 de la tarde (6:00 p. m.) y las 6:00 de la mañana (6:00 a. m.). Periodo de cobertura: Al igual que la medida de los corredores, esta restricción arranca el jueves 29 de octubre y finaliza en la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026.

La razón fundamental de estas restricciones conjuntas radica en los análisis de seguridad vial de años anteriores. Dichos estudios reflejan un pico preocupante en comportamientos de riesgo y accidentes de tránsito durante las celebraciones de Halloween.

Como los motociclistas figuran entre los actores viales más vulnerables frente a un siniestro, el Distrito busca con estas decisiones reducir sustancialmente las cifras de personas lesionadas y fallecidas en las calles de Bogotá.

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Las autoridades reiteran la importancia de no exceder los límites de velocidad, acatar las señales de tránsito, no consumir alcohol si vas a conducir y planificar los recorridos nocturnos con suficiente anticipación para evitar infracciones y proteger tu vida.