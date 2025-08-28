Uno de los hoteles mejor calificados a nivel mundial está en Bogotá en zona muy conocida

Bogotá volvió a figurar en el radar internacional del turismo gracias a la buena calificación de turistas que destacaron a un hotel ubicado en la capital como uno de los mejores y que logró escalar de ranking en poco tiempo, llegando a ocupar el primer lugar entre cientos de competidores.

Se trata de El Hotel Cabrera Imperial, ubicado en el barrio La Cabrera —en plena Zona Rosa de la capital—, que recientemente alcanzó la posición número uno en TripAdvisor, entre 340 hoteles de la ciudad, un reconocimiento que lo ubica dentro de los establecimientos mejor valorados a nivel mundial por los viajeros.

El ranking del portal de opiniones de turistas se construye con base en reseñas y calificaciones de usuarios que evalúan factores como servicio, calidad, comodidad e instalaciones. En este caso, los huéspedes destacaron la atención personalizada, la ubicación estratégica y la experiencia de alojamiento que ofrece el hotel.



El Cabrera Imperial abrió sus puertas hace 11 años y desde entonces se ha consolidado como una opción de lujo tanto para visitantes de negocios como para turistas. Cuenta con 39 suites diseñadas para estadías largas, spa, gimnasio con vista a los cerros orientales y un restaurante que complementa su propuesta de hospitalidad.

Según la información del hotel, su crecimiento ha estado enfocado en elevar los estándares de servicio y consolidar alianzas estratégicas con comercios de la zona, como los centros comerciales Andino y El Retiro, lo que brinda beneficios adicionales a los huéspedes.



Reconocimiento en la industria

Este tipo de distinciones refuerzan la importancia de Bogotá como destino turístico y de negocios en la región. La capital colombiana ha venido aumentando su oferta hotelera en los últimos años, con presencia de grandes cadenas internacionales y hoteles boutique que buscan diferenciarse por experiencias más exclusivas.

Para Adriano Pinto, gerente general del Cabrera Imperial, alcanzar el primer lugar en TripAdvisor es resultado de “un compromiso constante por superar las expectativas de los clientes” y un reto de cara a los próximos años para mantener la posición de liderazgo.

De acuerdo con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), Bogotá es una de las ciudades con mayor crecimiento en turismo corporativo y de convenciones en el país, pero al mismo tiempo ha fortalecido su atractivo para visitantes extranjeros interesados en cultura, gastronomía y vida nocturna. La presencia de hoteles con altos estándares internacionales contribuye a esta dinámica, elevando la competitividad de la capital frente a otros destinos de América Latina.