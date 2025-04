Buscan a Dylan Ruiz, estaba de turismo en Cartagena; ¿se repite caso Tatiana Hernández?

Lo que debía ser un viaje familiar lleno de descanso y diversión en Cartagena, terminó convertido en una pesadilla para la familia de Dylan Samuel Ruiz Fajardo , un joven de 15 años oriundo de Mosquera, Cundinamarca, que desapareció el pasado Viernes Santo, 18 de abril, caso que recuerda al de Tatiana Hernández.

La familia se encontraba de vacaciones en la capital de Bolívar, cuando ocurrió lo peor. Según su madre, Eliana Fajardo, esa noche habían regresado de pasar el día en Barú y, al llegar al apartamento que habían alquilado en el barrio Torices, Dylan dijo tener hambre.

Ya todos dormían y él decidió salir solo, como solía hacerlo, en busca de algo para comer. Iba en sudadera negra con franjas blancas, sin camiseta, en chanclas y con una pequeña maleta marrón. Desde entonces, no se sabe nada de su paradero.

Una cámara de seguridad del edificio registró el momento exacto en que Dylan salió, pero no logró captarlo en la calle, por lo que se desconoce la dirección que tomó. Desde ese instante comenzó la búsqueda, en medio de la angustia de su familia y la lentitud de las autoridades.

“Llamé a la Policía de Cartagena y me dijeron que si había salido de la ciudad, ya no era su competencia. Que me tocaba buscar de pueblo en pueblo” , denunció su madre con evidente frustración en entrevista para Noticias Caracol.

Aunque las autoridades siguen con las investigaciones, surgió una pista clave, un hombre en San Jacinto (Bolívar) afirmó haber visto a Dylan y aseguró que el joven le cambió su celular por una bicicleta, con la intención de dirigirse a Montería.

El testimonio fue recogido por el CTI de la Fiscalía, que también se encuentra vinculado a la búsqueda. Esta situación encendió las alarmas en redes sociales y medios de comunicación, no solo por la angustia de su familia.

Este caso recuerda la reciente desaparición de Tatiana Hernández, una estudiante de medicina de 23 años que también desapareció en Cartagena días antes, el 13 de abril, sin dejar rastro.

Tatiana Hernández es estudiante de Medicina y desapareció en Cartagena /Fotos: Redes sociales

Ambos casos ocurren en medio de la temporada turística de Semana Santa y en la misma ciudad, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos y visitantes.

La familia de Dylan, sin recursos para quedarse más tiempo en Cartagena, tuvo que regresar a Mosquera con el corazón en la mano, esperando alguna noticia que les devuelva la tranquilidad.

Si tienes información sobre el paradero de Dylan, puedes comunicarte a los números 312 8950076 o 302 2972963, o llamar directamente a la línea 122 del CTI de la Fiscalía. Tu ayuda puede marcar la diferencia.