Eclipse solar 29 de marzo: así podrás ver el evento astronómico desde Colombia

Este 29 de marzo de 2025, el cielo regalará un impresionante eclipse solar parcial. Sin embargo, quienes estén en Colombia no podrán verlo directamente, ya que la sombra de la Luna no pasará por esta parte del mundo. Pero eso no significa que haya que perderse el espectáculo. Gracias a la tecnología, es posible seguir cada detalle en vivo y sin moverse de casa.

Eclipse solar 29 de marzo: ¿por qué no se verá en Colombia? /Foto: Getty Images

¿Cómo ver el eclipse solar desde Colombia?

Aunque el fenómeno no será visible a simple vista desde el país, hay varias opciones para disfrutarlo en tiempo real. La NASA y otros observatorios internacionales transmitirán la evolución del eclipse a través de sus plataformas digitales.

Opciones para seguir la transmisión en vivo:

Sitio web de la NASA: La Agencia Espacial de EE.UU. habilitará una cobertura especial con imágenes de alta calidad y explicaciones de expertos. Se podrá acceder en nasa.gov . Redes sociales: La NASA y otros centros de astronomía compartirán la transmisión en vivo en YouTube, Facebook y X (antes Twitter), permitiendo seguir el evento desde cualquier dispositivo. Aplicaciones especializadas: Algunas apps de astronomía como SkyView y Star Walk ofrecen funciones de realidad aumentada y simulaciones en tiempo real para entender mejor el fenómeno. Canales de televisión científica: Algunas cadenas internacionales, como National Geographic y Discovery Channel, suelen incluir coberturas en sus emisiones en vivo.

¿Por qué no se verá el eclipse en Colombia?

El eclipse solar parcial solo será visible en regiones del hemisferio norte, incluyendo Canadá, Groenlandia, Islandia, el noroeste de África y partes de Europa. La razón es simple: la trayectoria del fenómeno no pasa por Sudamérica, por lo que la sombra de la Luna no alcanzará el territorio colombiano.

En Suramérica, únicamente Surinam y la Guayana Francesa experimentarán un leve oscurecimiento del Sol, mientras que en Colombia no habrá ningún efecto visible a simple vista.

