Luna Llena de Gusano y Luna de Sangre, el fenómeno que ocurrirá al tiempo en marzo

Marzo de 2025 será un mes clave para los amantes de la astronomía. Un eclipse lunar total , una serie de conjunciones planetarias y un eclipse solar parcial están en la agenda celeste.

El evento más esperado del mes es, sin duda, el eclipse lunar total del 14 de marzo. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que le otorga un tono rojizo característico, conocido como 'Luna de Sangre'.

El eclipse será visible en gran parte del mundo, incluyendo América, Europa, Asia y África. En Colombia, el evento comenzará el 13 de marzo a las 11:57 p.m. , alcanzará su punto máximo entre la 1:26 a.m. y las 2:31 a.m. del 14 de marzo, y finalizará alrededor de las 5:00 a.m.

No se requieren equipos especiales para su observación, pero el uso de binoculares o telescopios mejorará la experiencia. Marzo también ofrecerá varios encuentros celestes interesantes:

5 de marzo: La Luna estará en conjunción con Urano y el cúmulo de las Pléyades, un evento ideal para telescopios.

La Luna estará en conjunción con Urano y el cúmulo de las Pléyades, un evento ideal para telescopios. 9 de marzo: Marte y la Luna compartirán el cielo en una conjunción visible a simple vista.

Marte y la Luna compartirán el cielo en una conjunción visible a simple vista. 18 al 21 de marzo: Venus podrá ser observado tanto al amanecer como al anochecer, un fenómeno poco común.

El 20 de marzo a las 9:02 a.m. (4:02 a.m. en Colombia), ocurrirá el equinoccio de marzo, marcando la llegada de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el sur. Este evento es reconocido porque el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el planeta.

Eclipse solar parcial del 29 de marzo

Hacia el final del mes, el 29 de marzo , tendrá lugar un eclipse solar parcial. Aunque será visible en regiones del hemisferio norte como Europa, Asia y América del Norte, en Colombia su observación será limitada. Se recomienda el uso de filtros solares especiales para evitar daños en la vista al observar el Sol.

Eclipse lunar : No requiere protección ocular especial, pero se recomienda alejarse de la contaminación lumínica para una mejor experiencia.

: No requiere protección ocular especial, pero se recomienda alejarse de la contaminación lumínica para una mejor experiencia. Eclipse solar : Se debe usar gafas certificadas para eclipses o proyectores solares.

: Se debe usar gafas certificadas para eclipses o proyectores solares. Conjunciones planetarias: Un telescopio puede mejorar la visión, pero muchas de ellas pueden disfrutarse a simple vista.

Con estos eventos en el horizonte, marzo de 2025 promete ser un mes inolvidable para los observadores del cielo.

