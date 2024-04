Colombia tendrá día cívico esté viernes 19 de abril; ¡Histórico!

El presidente Gustavo Petroha anunciado una medida sin precedentes en Colombia, la cuál consiste en la implementación de un día cívico el próximo viernes, 19 de abril. Esta decisión, lejos de ser un día festivo, tiene como propósito principal la conservación del medio ambiente en un momento crucial para el país.

Contrario a lo que podría pensarse, este día cívico no implica la suspensión de actividades comerciales o laborales, sino más bien incentiva a los ciudadanos a cuidar el medio ambiente mientras continúan con sus responsabilidades cotidianas. Esto se presenta como una estrategia innovadora para concienciar sobre la importancia de conservar los recursos naturales, especialmente la energía.

El presidente Petro expresó claramente su intención al respecto durante el aniversario de las Fuerzas Militares, afirmando: "Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, para que podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en las grandes ciudades. No para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico".

Esta medida simbólica, aunque innovadora, resalta la urgencia de abordar la crisis que afecta a Colombia, especialmente en ciudades como Bogotá. Además, subraya la responsabilidad colectiva de los ciudadanos en la preservación de los recursos naturales.

