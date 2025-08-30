Adrián Ramos sorprende a todos con drástica decisión sobre su futuro en el América

La historia entre Adrián Ramos y el América de Cali aún no llega a su fin. Pese a ser considerado uno de los grandes ídolos en la historia del club, el delantero vallecaucano anunció su regreso al equipo escarlata con la ilusión de cerrar de la mejor manera su etapa profesional y escribir una última página en el club de sus amores.

El último partido oficial de Ramos con la camiseta del América se disputó el 15 de diciembre de 2023, cuando el cuadro rojo perdió la final de la Copa BetPlay frente al Atlético Nacional. Ese compromiso, jugado en el estadio Pascual Guerrero, terminó empañado no solo por la derrota, sino también por los disturbios en las tribunas, que obligaron a la suspensión del encuentro.

Tras aquel episodio, la incertidumbre sobre el futuro del atacante fue total. Durante varios meses se habló de su posible retiro, e incluso se mencionó la opción de un traspaso hacia otro club del fútbol profesional colombiano o un salto hacia la MLS de Estados Unidos. Sin embargo, ninguna de esas alternativas se concretó y Ramos permaneció alejado de las canchas durante ocho meses.



El regreso del capitán

Finalmente, el América de Cali confirmó oficialmente su regreso con una premisa que encendió la ilusión de la hinchada: “A esta historia le falta un capítulo más”. Con un emotivo video de presentación, el club le dio la bienvenida nuevamente a su capitán, quien expresó la importancia de este retorno.

“A veces para escribir la última página hay que volver al primer capítulo. Volver no es fácil, pero este amor trasciende cada momento, cada década, cada historia. América es mi casa, el lugar donde he vivido mis más grandes alegrías y también donde aprendí que la lucha es el camino para honrar lo que amamos”, señaló Ramos.

En sus palabras, el delantero también habló del significado de volver a vestir la camiseta escarlata y del compromiso que asume con la institución y la hinchada:

“Volver no es solo regresar, es unir corazones, cerrar heridas y recordarnos que América de Cali es una pasión. Esta es mi promesa de que esta historia la vamos a cerrar juntos, equipo. Vamos a hacer más equipo que nunca, porque el que nace americano lo es por la eternidad”.

👹 Cuando el amor por este escudo es más grande que cualquier adiós, el corazón dicta el camino. ¡Bienvenido a la que siempre será tu casa, Adrián! ❤️ pic.twitter.com/MrYsRGkORD — América de Cali (@AmericadeCali) August 30, 2025

Expectativa entre los hinchas

El retorno de Adrián Ramos ha generado gran expectativa entre la afición americana, que lo reconoce no solo como goleador, sino como un referente de liderazgo y entrega en la cancha. Ahora, con su regreso, el delantero de 38 años tendrá la oportunidad de cerrar su ciclo en el América luchando por nuevos títulos y dejando un legado aún más profundo en la institución vallecaucana.

La frase que acompaña su vuelta “a esta historia le falta un capítulo más” refleja el sentimiento de hinchas y directivos que esperan ver al capitán brillar una vez más en el Pascual Guerrero.

