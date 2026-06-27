¿James o Cristiano? Colombia vs Portugal EN VIVO hoy por el Mundial 2026 (GRATIS)

Colombia vs Portugal EN VIVO hoy sábado se enfrentan en un emocionante partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se disputará en el majestuoso Hard Rock Stadium de Miami, donde ambas selecciones buscarán asegurar de forma definitiva el liderato de su zona de cara a los dieciseisavos de final. Si estás buscando dónde ver Colombia vs Portugal online gratis y la guía completa de canales de televisión, has llegado al lugar indicado.

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La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, llega a esta última jornada con paso perfecto tras sumar seis puntos en sus dos primeras presentaciones.

Con el talento de Luis Díaz y la magia de James Rodríguez, la escuadra cafetera solo necesita un empate para consolidarse como líder absoluta del grupo.

Por su parte, la Portugal de Cristiano Ronaldo llega con la urgencia de una victoria si quiere arrebatarle el primer puesto al combinado sudamericano. Este duelo representa un reencuentro histórico entre James y CR7, antiguos compañeros de mil batallas.

Colombia vs. Portugal: La hora oficial del partido /Foto: IA

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¿A qué hora juega Colombia vs Portugal hoy sábado?

El pitazo inicial de este vibrante compromiso está programado para las 6:30 p. m. hora de Colombia. A continuación, te compartimos los horarios oficiales según tu ubicación geográfica:



Colombia, Perú y Ecuador: 6:30 p. m.

6:30 p. m. México: 5:30 p. m.

5:30 p. m. Estados Unidos (Miami): 7:30 p. m.

7:30 p. m. Chile y Venezuela: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Argentina y Uruguay: 8:30 p. m.

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Canales de TV para ver Colombia vs Portugal EN VIVO

En territorio colombiano, la transmisión en directo estará a cargo de Caracol Televisión, quien llevará la señal abierta a todos los hogares del país. Si te encuentras en México, las opciones disponibles en televisión son Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Cómo ver Colombia vs Portugal online gratis en streaming

Si prefieres disfrutar del juego desde tu teléfono celular, tablet o computadora, existen alternativas legales en internet. En Colombia, las plataformas digitales de Gol Caracol y DITU emitirán el partido en vivo de forma gratuita.

Para el resto de Sudamérica (como Chile, Perú, Ecuador y Venezuela), la transmisión completa por streaming estará disponible mediante el Plan Premium de la plataforma Disney+. En México, la opción principal en streaming de pago será la aplicación ViX Premium.

Te recomendamos conectarte a las plataformas digitales al menos quince minutos antes del compromiso para evitar saturaciones en los servidores. No te pierdas el minuto a minuto del duelo más esperado del Grupo K; prepara tus pantallas para vivir la pasión del fútbol en directo y apoya a tu selección favorita en esta histórica cita mundialista.

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LINK para ver el partido Colombia vs. Portugal | EN VIVO