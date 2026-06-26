¿Sorpresa en la Selección? El plan de Néstor Lorenzo con Juanfer Quintero ante Portugal

La Selección Colombia se prepara para uno de los desafíos más exigentes en lo que va del Mundial.

El combinado nacional se medirá este sábado ante la poderosa Portugal, un compromiso que será completamente clave para el camino en el resto del torneo y las aspiraciones de clasificar a las fases posteriores.

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Ante la expectativa del país, el técnico Néstor Lorenzo habló acerca del compromiso desde la Florida y entregó pistas determinantes sobre el análisis del rival y las modificaciones que planea en la nómina titular.

Una de las principales incógnitas que rodea al entorno de la Tricolor es la inclusión de Juan Fernando Quintero en el once inicialista.

El talentoso mediocampista es el pedido constante de miles de aficionados que buscan mayor creatividad en la zona de volantes. Sin embargo, el estratega argentino fue contundente y aseguró que usará al volante antioqueño cuando así lo requiera el contexto del partido.

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“No muchos cambios, de pronto algunos. Es una situación distinta en cuanto al futuro del campeonato, en cómo se proyectan las fases posteriores. Los jugadores están bien. Las posibilidades están para todos, todos están disponibles para jugar. Quintero, cuando se considere, va a ser parte del partido", afirmó Lorenzo, dejando abierta la puerta pero sin confirmar su titularidad.

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El manejo de las cargas físicas también es una prioridad para el cuerpo técnico. Al ser consultado por la fatiga de la máxima estrella del equipo, el timonel dio un parte de tranquilidad.

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“La carga de Lucho Díaz es normal, viene acostumbrado, jugó y compitió mucho, él se recupera rápido; por supuesto lo tenemos en cuenta y vamos evaluando”, explicó el entrenador, confirmando que el extremo del Liverpool sigue siendo la pieza angular del ataque colombiano.

El plan táctico para la Selección Colombia

La otra gran duda pasa por el referente de área que intentará romper la sólida defensa europea.

Lorenzo cuenta con varias cartas sobre la mesa y analiza las variantes de acuerdo al plan de juego. “Jhon tiene una característica diferente a Luis (Suárez) y a Cucho (Hernández). Cualquiera se puede adaptar a este tipo de partido. Portugal no es un equipo con alguna debilidad, es muy fuerte en todas sus líneas. Buscaremos la mejor opción tanto en lo físico como en lo táctico”, puntualizó.

El duelo contra el conjunto europeo no dará margen de error. Portugal llega como un rival compacto, dinámico y peligroso en todas sus líneas de juego, lo que obligará a Colombia a realizar un planteamiento inteligente.

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Lorenzo sabe que refrescar algunas posiciones será vital para mantener la intensidad física en la Florida, pero mantendrá la columna vertebral que le ha dado resultados.

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El cuerpo técnico evaluará hasta el último minuto las condiciones de cada futbolista para saltar a la cancha con un equipo equilibrado, capaz de neutralizar el poderío luso y asegurar tres puntos de oro en este certamen mundialista.