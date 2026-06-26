¿Rumbo a Inglaterra o llave fácil? Lo que se juega la Selección Colombia ante Portugal

La Selección Colombia ya cumplió el primer gran objetivo en el Mundial 2026: clasificarse a los dieciseisavos de final.

Las victorias frente a Uzbekistán y la República Democrática del Congo le permitieron al equipo dirigido por Néstor Lorenzo asegurar su presencia en la siguiente ronda con una fecha de anticipación.

Sin embargo, todavía queda un reto muy importante por delante antes de comenzar la fase de eliminación directa.



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Este sábado, la Tricolor se enfrentará a Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami en un compromiso que definirá al líder del Grupo K.

Aunque ambos equipos llegan con la clasificación asegurada, el resultado tendrá un impacto directo en el camino que recorrerán durante el resto del torneo.

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Finalizar primero o segundo cambiará el rival de los dieciseisavos de final, la ciudad donde se disputará ese encuentro e incluso el nivel de dificultad del cuadro.

¿Qué pasa si Colombia le gana a Portugal?

Si la Selección Colombia derrota a Portugal, finalizará como líder absoluto del Grupo K con nueve puntos y un rendimiento perfecto en la fase de grupos.

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Ese resultado le permitirá disputar los dieciseisavos de final en Kansas City frente a uno de los mejores terceros clasificados del Mundial. En el papel, este panorama representa una ventaja importante, ya que evita un enfrentamiento inmediato con varias de las selecciones consideradas favoritas para pelear por el título.

Además, un triunfo fortalecerá la confianza del equipo de Néstor Lorenzo, que llegará a la fase de eliminación directa después de ganar sus tres partidos de la primera ronda.

¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata ante Portugal en el Mundial 2026?

¿Qué pasa si Colombia empata con Portugal?

El empate también favorece a la Tricolor.

Con una igualdad, Colombia terminará la fase de grupos con siete puntos y conservará el primer lugar del Grupo K, ya que Portugal no alcanzará a superarla en la clasificación.

De esta manera, el conjunto nacional mantendrá el beneficio de disputar los dieciseisavos de final en Kansas City frente a uno de los mejores terceros del campeonato, evitando un cruce inmediato contra algunas de las selecciones más fuertes del torneo.

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¿Qué pasa si Colombia pierde contra Portugal?

La derrota es el único resultado que cambia por completo el panorama.

Si Portugal gana el compromiso, llegará a siete puntos y finalizará como líder del Grupo K, mientras que Colombia quedará con seis unidades y avanzará como segunda del grupo.

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Aunque la clasificación ya está asegurada, terminar en esa posición significará afrontar un recorrido mucho más complicado.

Las proyecciones indican que la Tricolor tendría que viajar a Toronto para enfrentar en los dieciseisavos de final a un rival de mayor jerarquía, con posibilidades de cruzarse desde esa instancia con selecciones como Inglaterra o Croacia.

Por esa razón, el duelo frente a Portugal no solo definirá el orden de la tabla, sino también gran parte del camino que tendrá Colombia en la búsqueda de seguir avanzando en el Mundial 2026.

