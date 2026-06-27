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Colombia vs. Portugal: La hora oficial del partido y dónde verlo en vivo hoy

Descubre a qué hora es el partido Colombia vs. Portugal hoy. Consulta los horarios oficiales por país, canales de TV y opciones de streaming online.

Colombia vs. Portugal: La hora oficial del partido
Colombia vs. Portugal: La hora oficial del partido
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

El esperado enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y Portugal ha generado una enorme expectativa entre los aficionados al fútbol internacional.

Si eres uno de los miles de fanáticos que no quiere perderse ni un solo segundo de este encuentro, has llegado al lugar correcto.

A continuación, te presentamos todos los detalles de los horarios oficiales, los canales de transmisión en vivo, las alineaciones probables y el análisis previo para que programes tu agenda desde ya y disfrutes del juego sin contratiempos.

Puedes leer: ¿Rumbo a Inglaterra o llave fácil? Lo que se juega la Selección Colombia ante Portugal

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¿A qué hora es el partido Colombia vs. Portugal hoy?

El pitazo inicial de este compromiso clave por la cima de la zona está programado oficialmente para las 6:30 p.m. hora de Colombia.

El encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, donde se espera un ambiente completamente tricolor debido a la enorme comunidad colombiana que reside en los Estados Unidos.

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Si te encuentras en otros países de la región, los horarios locales para seguir las acciones en directo son a las 5:30 p.m. en México, 7:30 p.m. en Chile y Venezuela, y 8:30 p.m. en Argentina y Uruguay.

Te recomendamos sintonizar la señal de tu plataforma preferida con al menos quince minutos de anticipación para no perderte la previa, los himnos nacionales y el análisis de los especialistas antes de que ruede el balón.

¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata ante Portugal en el Mundial 2026?
¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata ante Portugal en el Mundial 2026?
/Foto: IA

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¿Dónde ver la transmisión en vivo del partido?

Para el territorio colombiano, el canal encargado de llevar todas las emociones de este compromiso de forma gratuita y en alta definición es Caracol Televisión (Gol Caracol).

Adicionalmente, el partido contará con cobertura en televisión cerrada y plataformas digitales como DITU o por suscripción a través de alternativas premium como Disney+ Premium, Win Sports y DirecTV Sports.

Historial y jugadores clave a seguir en el campo

La escuadra sudamericana liderada por Néstor Lorenzo llega con puntaje perfecto tras derrotar a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo.

Por su parte, el conjunto luso dirigido por Roberto Martínez busca arrebatarle el liderato con figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, quien ya acumula un doblete histórico en el torneo.

Puedes leer: ¿Sorpresa en la Selección? El plan de Néstor Lorenzo con Juanfer Quintero ante Portugal

Este cara a cara marcará un reencuentro nostálgico entre James Rodríguez y el astro portugués, antiguos compañeros en el Real Madrid y hoy capitanes indiscutibles de sus países. Las transiciones rápidas comandadas por Luis Díaz en ataque y la solidez defensiva serán los factores determinantes para definir al líder del grupo.

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Prepara tu camiseta, repasa detalladamente los horarios según tu ubicación geográfica exacta y disponte a gritar cada una de las anotaciones de este duelo futbolístico de alta intensidad. ¡Que gane el mejor!

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