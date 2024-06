Eurocopa: fotos de cómo le quedó la nariz a Mbappé tras estrellarse con jugador de Austria

En el reciente enfrentamiento entre Austria y Francia, correspondiente al grupo D de la Eurocopa, el delantero francés Kylian Mbappé sufrió una seria lesión que podría marcar el fin de su participación en el torneo.

Un choque fortuito con el defensor austriaco Kevin Danso resultó en una fractura de nariz para el astro del fútbol, lo que ha generado preocupación tanto en su equipo como entre sus seguidores.

El incidente ocurrió mientras Mbappé intentaba rematar un balón con la cabeza. En ese momento, chocó violentamente contra el hombro de Danso, provocando una fuerte contusión en su rostro.

Mbappé quedó tendido en el suelo y fue atendido por el cuerpo médico durante varios minutos. Los especialistas determinaron que no podía continuar en el partido, y fue sustituido en el minuto 90 por Olivier Giroud, después de haber ingresado brevemente al campo sin permiso, lo que le valió una tarjeta amarilla.

La gravedad de la lesión fue evidente de inmediato. Mbappé abandonó el estadio en ambulancia, con una hemorragia nasal que intentaba contener mientras se dirigía al vestuario. Según informes del periódico L'Équipe, el delantero será operado en las próximas horas en un hospital de Düsseldorf para tratar la fractura.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, expresó su preocupación tras el partido, señalando que la situación de Mbappé es delicada. "Kylian no está bien. No puedo decir más. Su nariz no está bien. Es complicado. Esa es la mancha negra de esta noche", comentó Deschamps ante la prensa.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que el jugador se perderá el resto de la Eurocopa, la probabilidad de su ausencia es alta debido a la gravedad de la lesión.

En redes sociales, han circulado imágenes que muestran el estado de la nariz de Mbappé tras el choque. Las fotografías revelan una inflamación considerable y una abundante hemorragia. Los aficionados y compañeros de equipo han expresado su apoyo y deseos de una pronta recuperación para el joven talento.

⚠️ Así quedó la nariz de Kylian Mbappé pic.twitter.com/v3ZTyu0tBw — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 17, 2024

🥵 ¡DUELE SOLO CON VERLO!



🤕 Así ha quedado la nariz de Mbappé tras golpearse con un defensa austriaco. pic.twitter.com/t9NrRvenym — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 17, 2024

Menudo golpe se ha llevado Mbappé en la nariz 💔💔



Esperemos que no sea nada 🙏🏻



pic.twitter.com/HKWDJdWBBk — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) June 17, 2024

