Sale a la luz el exorbitante sueldo de Mbappé en el Real Madrid

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol. Tras meses de especulaciones, finalmente se confirmó que el delantero francés de 25 años vestirá la camiseta blanca del conjunto merengue.

El anuncio llegó apenas dos días después de que el Real Madrid conquistara su 15ª Champions League, un logro que añade aún más brillo al ya estelar fichaje de Mbappé.

Proveniente del París Saint-Germain (PSG), donde era una de las figuras más destacadas, Mbappé finalizó su contrato con el club francés y se comprometió con el Real Madrid.

Uno de los aspectos más llamativos de este traspaso es el salario que recibirá el joven talento francés.

En el PSG, Mbappé percibía la impresionante suma de 72 millones de euros brutos al año, lo que equivale a unos 55 millones de euros netos; sin embargo, en su nuevo destino, el Real Madrid, las cifras son igualmente impactantes pero más moderadas en comparación con su anterior sueldo.

Se ha acordado un salario de 26 millones de euros brutos anuales para Mbappé en el Real Madrid, lo que representa aproximadamente 14-15 millones de euros netos, con la posibilidad de alcanzar los 20 millones anuales si cumple ciertos objetivos.

Es relevante señalar que, al llegar al Real Madrid como jugador libre, el club español evitó pagar una tarifa de transferencia al PSG. No obstante, esto no significa que no haya un gran desembolso por parte del club merengue, ya que deberá abonar a Mbappé una prima de fichaje.

Los jugadores mejores pagados del Real Madrid

Aunque las cifras exactas varían, se estima que esta prima oscila entre los 100 y 150 millones de euros, a distribuirse en cinco años. Esto supondría un gasto adicional de hasta 20-30 millones de euros por temporada en el costo total del jugador.

Con este nuevo contrato, Kylian Mbappé se convierte en el jugador mejor remunerado del Real Madrid, con sus 26 millones de euros anuales. Este ingreso supera notablemente a otras estrellas del equipo, como Toni Kroos, quien percibe 24.38 millones de euros brutos por año.

Tras la salida de Mbappé del PSG, el segundo jugador mejor pagado en el Real Madrid sería David Alaba, con 22.5 millones de euros. La lista de los diez jugadores mejor remunerados se completa con nombres como Luka Modric, Vinícius, Bellingham, Valverde, Courtois, Militao, Rüdiger, Rodrygo, Tchouameni y Camavinga, cada uno con cifras igualmente impresionantes en sueldo anual.

