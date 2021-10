James Rodríguez "prefiere la vida cómoda y el dinero": Rafa Benítez no se la saca al colombiano

Por un momento se creyó que el traspaso de James Rodríguez del Everton al Al Rayyan traería buenas noticias para el presente y futuro del cucuteño, sin embargo, una nueva lesión en su pantorrilla y una fuerte declaración por parte de Rafa Benítez ponen en duda su carrera.

En las últimas horas el director técnico de los 'Toffees' arremetió en contra de su antiguo jugador, el volante colombiano, confirmando así que no hay buena relación entre los dos y, por esa misma razón, James tuvo que abandonar el club inglés.

En la rueda de prensa previa al juego entre Manchester United vs Everton (partido que quedó 1 a 1), el estratega español volvió a corroborar su descontento con el máximo goleador del Mundial Brasil 2014, y la falta de compromiso que tiene con el fútbol.

"James Rodríguez prefiere una vida cómoda y dinero más que la competencia. No trabaja duro, pero espera estar en la alineación. Eso sería una falta de respeto para otros jugadores que trabajan duro y luego están en la banca el día del juego", afirmó Benítez.

Por el momento, el ex jugador del Real Madrid no se ha pronunciado al respecto y de acuerdo con su lesión muscular, se prevé que James pueda debutar, si el cuerpo médico catarí le da el alta, el próximo miércoles 6 de octubre a las 11:50 a.m. (hora Colombia ) contra Al Ahli Doha SC por la QSL Cup.

En la mañana de este sábado, Al Rayyan se midió contra este mismo equipo por la jornada 5 de la Stars League, en donde ganó por la mínima diferencia y se ubica quinto en la posición con 6 unidades.