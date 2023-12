Juan Guillermo Cuadrado pasa por un difícil momento en su carrera deportiva

Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Selección Colombia, exjugador de la Juventus y actual integrante del Inter de Milán, se prepara para entrar al quirófano, así lo manifestó en una publicación en su cuenta de Instagram posteada el martes 19 de diciembre.

Resulta que para el pasado mes de octubre sufrió una lesión que no le ha permitido actuar de manera constante con el equipo. Sus molestias tienen que ver con su tendón de Aquiles la cual lo sacó en primera instancia por dos semanas, luego volvió a reaparecer pero después volvió a quedar fuera por aproximadamente dos meses.

Fue así entonces que el futbolista publicó en sus redes sociales un texto muy emotivo acompañado de una cita bíblica, lo que al parecer va a ser una intervención quirúrgica bastante complicada, lo que puede poner en riesgo su carrera deportiva.

Desde que salió de la Juventus y posteriormente con su llegada al Inter, en donde levantó polémica y hasta fuertes críticas debido a la fuerte rivalidad que existe entre los dos equipos. Hasta el momento cuadrado ha participado en solo 9 partidos entre Champions League y la serie a.

Por otro lado, con la Selección Colombia estuvo en las eliminatorias al mundial 2026 y tan solo, participó en un solo partido jugando 45 minutos contra la selección de Venezuela. Por todo esto que Juan Guillermo Cuadrado se prepara para ingresar al quirófano.

“He venido luchando con un dolor en el tendón y he hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100%!”, afirmó.

Cabe aclarar que el jugador ha estado buscando ,con la ayuda de los médicos la manera de poder evitar una cirugía, parece que ya se agotan todas las opciones y lo que se sigue ahora es someterse a procedimiento quirúrgico.

Esta sería la razón por la cual el 'panita' se le nota algo cabizbajo en su publicación, pues él no acostumbra a darse por vencido tan fácilmente: "Siempre he sido un futbolista que entrega todo, que da siempre lo mejor dentro y fuera de la cancha".

Este es uno de los momentos más difíciles por los que el futbolista ha tenido que pasar, pues hay que tener en cuenta que actualmente tiene 35 años, a portas de terminar su carrera futbolística. No obstante, es un hombre de fe que siempre cree en los propósitos que tiene Dios para él.

