Ana María Navarrete y Melissa Martínez revelaron datos sobre sus actuales parejas

Ana María Navarrete y Melissa Martínez quienes trabajan para el programa 'El Vbar' de un importante medio local, fueron el centro de atención durante este programa debido a sus relaciones amorosas con sus respectivas parejas.

El tema se dio, luego de que en diferentes medios confirmaron que Ana María había iniciado una relación sentimental con Luis Eduardo Valencia, quien fue pareja de la también periodista, Mónica Jaramillo.

En medio de la conversación cuando, le preguntaban Ana María sobre estas afirmaciones, Melissa Martínez comenzó a enviarle mensajes al conductor del programa, para dar la noticia de que ella también tiene nuevo novio y hasta la fecha dio a conocer para anunciarlo de manera oficial al público.

Este es un tema que a simple vista parece tomarse de manera jocosa en ese momento, pero en realidad lo curioso aquí es que, Ana María Navarrete y Mónica Jaramillo fueron, o se mostraban muy cercanas cuando trabajaban para Noticias Caracol.

Durante el programa mientras hablaban del mercado de jugadores del fútbol en Colombia , el periodista Diego Rueda recibe un mensaje y empiezan a hablar sobre la nueva relación de Ana María como si fuera una contratación de un equipo.

El periodista en ese momento dijo que, “la bomba es que tiene nuevo novio”, a lo que Navarrete le respondió, “Si me regala un espacio más tarde, les cuento. Pero sí, confirmado, confirmado el nuevo fichaje… Pero está en préstamo, con opción de compra, porque hay que ver qué pasa”.

El tema siguió y continuaron con el tema como si estuvieran hablando de una contratación para su propio equipo, pero lo picaresco del asunto era que estaba revelando datos importantes sobre su vida.

“Veo que este mercado de invierno, de fichajes, es más interesante, no sabía. Pero gracias por el interés. Y se los confirmé, se ha hecho un nuevo fichaje, reciente, me está acompañando ahorita”.

Por otro lado, Melissa Martínez aprovechó el momento para enviarle un mensaje a Diego Rueda para que lo leyera al aire y para sorpresa de muchos también resultó ser una ‘bomba’.

“Me escribe Melissa Martínez, me da el nombre, pero me dice que lo guarde en reserva el de él (el novio). Es una persona conocida. Me dice: ‘Después del primero (de enero) se puede anunciar, pero ella tiene que hacer el anuncio y en ese tema no me voy a meter’”.

