Link partido de hoy Colombia vs. Sudáfrica en octavos de final de la Copa Mundial Sub-20

La alta expectativa rodea a la Selección Colombia Sub-20, que este miércoles 8 de octubre a las 2:30 p.m. (hora colombiana) se medirá ante Sudáfrica en el Estadio Fiscal de Talca, en un crucial partido por los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

El equipo nacional, dirigido por César Torres, llega a esta instancia con el objetivo de alcanzar los cuartos de final por sexta ocasión, y con la meta histórica de igualar o superar el tercer puesto logrado en 2003.

Colombia logró el liderato del Grupo F con cinco puntos, producto de un triunfo 1-0 sobre Arabia Saudita y empates 0-0 y 1-1 frente a Noruega y Nigeria, respectivamente.



A pesar de mostrar "control de juego y solidez en el mediocampo", el cierre de la fase inicial dejó al descubierto una preocupación clave para el estratega: la falta de efectividad en el ataque.

El propio Torres fue enfático al señalar la necesidad de que sus centros delanteros rompan la sequía: “Lo que me falta es que nuestros nueves hagan gol”, refiriéndose a Néiser Villarreal y Emilio Aristizábal, quienes aún no han anotado en el torneo.



No obstante, la ausencia de goles de los atacantes ha sido mitigada por las conversiones del volante Kéner González y el extremo Óscar Perea. Además, el portero Jordan García ha sido una figura fundamental, demostrando una excelente respuesta ante Nigeria, lo que ayudó a asegurar el primer lugar del grupo y evitar cruces más duros en esta fase.

Por su parte, la Selección de Sudáfrica, bajo la dirección de Raymond Mdaka, avanzó a la fase de eliminación directa desde el segundo lugar del Grupo E, sumando seis unidades.

Los africanos llegan con un impulso ofensivo considerable, sumando ocho goles a favor y solo tres en contra. Su camino incluyó una derrota inicial (2-1 ante Francia), seguida de contundentes victorias ante Nueva Caledonia (5-0) y Estados Unidos (2-1).

Este es un equipo “dinámico y peligroso” que se caracteriza por su velocidad, fuerza y buen manejo de balón. Las figuras de los "Bafana Bafana" incluyen a Mfundo Vilakazi, quien suma dos asistencias, y al delantero Kutlwano Lethlaku. Para Sudáfrica, el reto es avanzar por primera vez a los cuartos de final Sub-20.

Detalles del partido Colombia vs. Sudáfrica

Evento: Colombia vs. Sudáfrica (Octavos de final, Mundial Sub-20 Chile 2025).

Fecha y Hora: Miércoles 8 de octubre, 2:30 p. m. hora colombiana.

Lugar: Estadio Fiscal de Talca, Chile.

Transmisión: El partido podrá ser visto en vivo por la señal en vivo de Blu Radio

Partido Colombia vs. Sudáfrica en vivo