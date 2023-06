En un agónico partido Millonarios se coronó este sábado campeón de la liga colombiana al vencer 3-2 en los penaltis de desempate al Atlético Nacional en juego disputado en el estadio El Campín de Bogotá, que estuvo copado por hinchas azules que jamás perdieron la fe en su equipo.

Tras conocerse en redes sociales imágenes de los cobros, la secuencia de un recogebolas causó intriga entre los hinchas e incluso en las directivas de Millonarios.

Las polémicas imágenes, captadas desde diferentes ángulos, muestran al recogebolas tomando la toalla del arquero de Atlético Nacional, Kevin Mier, en la que supuestamente tenía escrito cómo pateaban los jugadores de Millonarios.

Al respecto, Alberto Gamero, fue interrogado al respecto, DT del equipo capitalino, se pronunció al respecto.

"Hasta hoy me están preguntando eso. No, nosotros somos un cuerpo técnico muy novato en estas cosas, no tenemos ni experiencia ni nada de esas cosas. No me feliciten por eso. Es que ahora hay muchas plataformas y software que deben entender eso. A nuestro arquero nuestro editor de video lo llevó a un salón y le mostró a dónde cobraban los de Nacional. Un jugador el que se dio cuenta. De pronto es viveza de un jugador, no del cuerpo técnico", dijo a Blu Radio.

Vale la pena recordar que, por Millonarios acertaron en el cobro Jorge Arias, Juan Pereira y Larry Vásquez. Fallaron Jader Valencia y Luis Carlos Ruiz.

Mientras tanto, en Atlético Nacional marcaron Danovis Banguero y Jefferson Duque. Erraron Dorlán Pabón, Cristian Zapata y Jarlan Barrera.

Cuando Larry Vásquez anotó el quinto cobro y logró derrotar a Kevin Mier, la hinchada de Millonarios comenzó en el estadio una celebración que rápidamente se regó por las calles de Bogotá en donde la estrella 16 fue saludada con pólvora y caravanas de carros en los que izaron banderas y sonaron las vuvuzelas.

La última vez que Millonarios, dirigido desde hace tres años por Alberto Gamero, levantó la copa de campeón fue en el Torneo Clausura de 2017, cuando venció a Santa Fe, su rival de plaza, bajo la dirección técnica del argentino Miguel Ángel Russo. Ahora completó su título número 16 en la liga.

Momento exacto en el que el recogebolas va por la toalla de Mier



Simplemente hermoso 💙🤍 pic.twitter.com/LawbuF6COp — La Gamereta Campeona 🌟Ⓜ️ (@LaGameronetaOk) June 25, 2023

