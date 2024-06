Video: el golazo desde 65 metros en Brasil que ya le da la vuelta al mundo

Matheus Frizzo, el volante de 25 años del Coritiba, ha hecho historia con un impresionante golazo desde 65 metros que ya le da la vuelta al mundo.

Este increíble tanto, que se convirtió rápidamente en un fuerte candidato al premio Puskas de la FIFA, se produjo en la fecha 9 de la Serie B de Brasil, durante el emocionante partido entre Coritiba e Ituano.

Todo ocurrió en el minuto 19 del primer tiempo. Frizzo, con una visión y precisión extraordinarias, tomó el balón en su propio campo.

Tras levantar la cabeza y percatarse de que el arquero de Ituano, Jefferson, estaba adelantado, decidió intentar lo impensable: sacar un disparo desde más de 50 metros.

La pelota voló con precisión quirúrgica y se clavó en el fondo de la red, colgando al portero de manera espectacular. ¡Un gol que dejó a todos boquiabiertos!

Este tanto no solo fue un momento decisivo en el partido, sino que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Los fanáticos del fútbol de todo el mundo no podían creer lo que veían. "¡Qué golazo, Frizzo! ¡Este chico tiene hielo en las venas!", comentaba un usuario en Twitter, mientras que otro añadía: "Esto no es solo un gol, es arte puro. ¡Frizzo para el Puskas ya!".

El partido, que terminó 4-2 a favor de Coritiba, fue emocionante de principio a fin, pero sin duda, el gol de Frizzo se llevó todos los titulares.

En un encuentro lleno de goles, este se destacó no solo por la distancia desde la que fue ejecutado, sino también por la inteligencia y habilidad que demostró Frizzo al aprovechar la posición adelantada del arquero rival.

El volante de Coritiba se ha ganado un lugar especial en el corazón de los aficionados, y muchos ya lo consideran uno de los mejores goles de la década en el fútbol brasileño. "Este gol merece ser recordado por siempre. Frizzo mostró que tiene una calidad que pocos poseen", mencionaba un fanático en Instagram.

Ahora, los aficionados esperan con ansias ver si su obra maestra será reconocida con el premio Puskas de la FIFA. Mientras tanto, el video de su gol sigue circulando, maravillando a todos los que lo ven y consolidando su lugar en la historia del fútbol.

Nunca nos cansaremos de ver golazos hechos desde atrás de mitad de cancha. Este lo firmó Matheus Frizzo en Coritiba-Ituano por la Serie B 🇧🇷. El relato es el complemento perfecto. Locura.pic.twitter.com/1EOkokwAi1 — VarskySports (@VarskySports) June 7, 2024

