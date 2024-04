Día cívico en Colombia coincide con cumpleaños de Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó este jueves 18 de abril que el viernes 19 de abril será un día cívico, lo que ha generado opiniones encontradas entre los colombianos. Algunos ven esta medida como una forma positiva de crear conciencia sobre la conservación de los recursos naturales, mientras que otros la critican por coincidir con el cumpleaños del presidente y ven en ella un intento de desactivar una marcha programada para el 21 de abril.

La medida tomada por el presidente se fundamenta en la preocupación por el racionamiento de agua y energía debido a los bajos niveles de los embalses, especialmente en Bogotá. La alcaldía y el Gobierno han estado tomando medidas para evitar un posible racionamiento energético, incluyendo cortes de agua en diversas zonas de la ciudad.

El día cívico no implica la suspensión de actividades comerciales o laborales, sino que busca incentivar a los ciudadanos a cuidar el medio ambiente mientras continúan con sus responsabilidades diarias. Esta estrategia tiene como objetivo concienciar a la población sobre la importancia de conservar los recursos naturales, en especial el agua y la energía.

"Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, para que podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en las grandes ciudades. No para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico", indicó el presidente.

Estas son algunas de las reacciones de los ciudadanos al anuncio del presidente: "Eso está bien por el fin de semana, que el galón de gasolina lo cobren a 5.000 pesos y los peajes sin cobro. Desde el jueves 18:00 p.m. hasta el lunes 06:00 am, en este caso así se levanta mejor la economía del país, y que esto suceda el último fin de semana de cada mes", "Eso, Gustavo sacando ideas del sombrero, con cero rigor, va tirando línea en cada discurso que hace. Pasa con el agua, pasa con las reformas y así maneja a sus ministros. A punta de improvisación".

Esta decisión resalta la urgencia de enfrentar la crisis que afecta a Colombia, especialmente en ciudades como Bogotá, donde la escasez de agua y energía es motivo de preocupación. Al mismo tiempo, destaca la responsabilidad colectiva de los ciudadanos en la preservación de los recursos naturales y el papel clave de las políticas gubernamentales en promover prácticas sostenibles.

