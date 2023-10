Diego Molano habla de sus propuestas en Kallejiando; busca "reconstruir" a Bogotá

Diego Molano, candidato por la Alcaldía de Bogotá visitó Kallejiando y presentó sus novedosas propuestas que buscan relacionar la tecnología con las problemáticas cívicas. Habló del medioambiente y hasta se midió a responder las 'preguntas rápidas' de Yaya.

Según Molano, la búsqueda de la alcaldía no obedece a un afán de poder ni a la mera aspiración de utilizar el cargo como un trampolín político. El aspirante asegura que desde sus días como estudiante universitario, quedó convencido de que la humanidad enfrentaba desafíos inminentes en los ámbitos ambientales, políticos, sociales y económicos.

En La Kalle, Molano aseguró que no ve la alcaldía como una simple posición de autoridad, sino como una oportunidad única para efectuar un cambio positivo y sostenible en la ciudad. Su objetivo como futuro gobernante es trabajar de la mano con la comunidad, aprovechando la diversidad de talentos, conocimientos y experiencias que la ciudad tiene para ofrecer.

En medio de las preguntas rápidas de Yaya, el candidato por la Alcaldía de Bogotá tuvo la oportunidad de compartir su visión para abordar las necesidades de los habitantes de la capital. En un discurso, mencionó tres frentes esenciales que, en su opinión, son cruciales para el futuro de Bogotá. TransMilenio no se quedó por fuera.

"El bolsillo de los bogotanos no da más, yo lo que he prometido es que en TransMilenio lo que vamos a hacer para ayudarle con el costo de vida (...) ¿qué queremos hacer para ayudar desde el distrito? El Transmilenio es gratis para ayudar a que ahorre platica, utilice para el mercado, para la ropa de los hijos o para los útiles escolares", aseguró Molano.

Por otro lado, se refirió a la medida de Pico y Placa en Bogotá; según él, la jornada, que ahora es la piedrita en el zapato de los conductores, desaparecerá: "Esa medida no va más, es una medida mediocre. Esa medida se la inventaron hace 20 años, mientras que se hacían las obras en la ciudad, y no se utiliza nada de tecnología para hacer el Pico y Placa, es una medida mediocre, que si uno, que si dos, que si dos horas, que si tres horas y al final no resuelve".

El primero se centra en una lucha frontal y decidida contra la delincuencia. El candidato enfatizó la importancia de garantizar que los ciudadanos puedan vivir en un entorno seguro y tranquila; su objetivo es que los habitantes de Bogotá sientan que pueden transitar por sus calles sin temor y que sus hogares sean lugares de paz y tranquilidad.

El segundo frente se relaciona con la movilidad en la ciudad. Molano Aponte subrayó la necesidad de establecer un sistema de transporte seguro y eficiente que atienda las crecientes demandas de una población en constante movimiento. Su visión incluye mejoras significativas en el transporte público, la infraestructura vial y la movilidad sostenible.

También incluyó la mejora de la calidad de vida en una ciudad. Reconoció que Bogotá ha estado lidiando con problemas que van desde la contaminación del aire hasta la falta de espacios verdes y la inequidad social.

En resumen, Diego Molano Aponte presentó, en medio de los comentarios desatinados de Maxwell de Kallejiando, una visión ambiciosa para Bogotá. La lucha contra la delincuencia, movilidad segura y eficaz, y mejora de la calidad de vida.

