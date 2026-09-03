Venta de inmuebles de FNA y SAE; hay desde $20 millones y así puedes acceder

¿Alguna vez has soñado con tener tu casa propia o con abrir ese local comercial que tanto deseas para tu negocio? Muchas veces el presupuesto es el principal obstáculo, pero hoy te traigo una excelente noticia que podría cambiar tus planes por completo.

En Colombia, comprar un inmueble usado se ha convertido en una alternativa real, segura y muy atractiva para miles de personas gracias a una iniciativa conjunta de dos entidades clave.

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Estamos hablando de una importante alianza estratégica que se ha establecido entre el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



A través de esta colaboración, se ha abierto una gran oportunidad para que encuentres la propiedad que tanto buscas en diferentes regiones de nuestro territorio nacional.

Lo mejor de todo es que hay inmuebles con precios iniciales realmente sorprendentes, partiendo desde los $20 millones de pesos. Esto abre las puertas a quienes creen que adquirir finca raíz en el país es algo inalcanzable.

Si te interesa conocer los detalles de cómo funciona esta oferta de remates, qué tipo de inmuebles puedes encontrar en ciudades como Bogotá o Cali, y de qué manera puedes consultar la disponibilidad de estas propiedades, quédate a leer.

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¿Qué es la alianza entre el FNA y la SAE para remates de inmuebles?

Para entender esta oportunidad, es fundamental comprender quiénes están detrás del proyecto. La alianza se da entre el FNA y la SAE, dos entidades estatales que se han unido para facilitar el acceso a la propiedad a más colombianos.

Bajo este esquema de cooperación, se ofrecen en venta una amplia variedad de bienes usados que actualmente se encuentran bajo la administración del Estado.

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Esta iniciativa representa una excelente opción para diferentes perfiles de compradores. Por un lado, si eres de las personas que sueñan con dejar de pagar arriendo y finalmente adquirir una vivienda propia, encontrarás alternativas habitacionales muy interesantes como casas usadas y apartamentos a precios sumamente competitivos.

Por otro lado, si tienes un espíritu emprendedor o ya eres un empresario consolidado y buscas un espacio físico para expandir tus operaciones o iniciar un nuevo proyecto, esta alianza también contempla la venta de locales comerciales.

Lo más llamativo de esta oferta es la diversidad de su catálogo. Al tratarse de una alianza de alcance nacional, las propiedades no se limitan a un solo sector, sino que puedes hallar opciones en múltiples ciudades y municipios de Colombia, incluyendo grandes capitales como Bogotá y Cali.

Así, sin importar en qué región te encuentres, existe la posibilidad de que encuentres un bien que se ajuste perfectamente a tus necesidades y a tu presupuesto familiar o empresarial.

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¿Cómo consultar los apartamentos y casas usadas disponibles desde $20 millones?

Una de las preguntas más comunes que te estarás haciendo en este momento es: "¿cómo hago para ver estas propiedades?" El proceso es bastante sencillo y está al alcance de un clic, sin intermediarios ni complicaciones extrañas.

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Toda la información sobre los bienes disponibles en el marco de esta alianza se puede consultar directamente a través de los canales digitales oficiales.

Específicamente, debes ingresar a la página web del FNA para realizar la consulta detallada de los inmuebles.

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En esta plataforma digital, tendrás la posibilidad de explorar el listado completo de casas, apartamentos, locales comerciales y otros tipos de construcciones que están bajo el control estatal.

El sitio web te permitirá revisar detalladamente las características de cada uno de los bienes en oferta, sus ubicaciones exactas y los atractivos costos asociados a cada uno de ellos, los cuales empiezan desde los $20 millones de pesos.

Es muy recomendable que realices esta búsqueda con paciencia, explorando las diferentes alternativas que se ofrecen tanto en Bogotá y Cali como en los demás municipios colombianos que forman parte de la convocatoria.

De esta manera, podrás comparar las características de las viviendas o los locales y elegir la opción que mejor se adapte a tu plan de vida o de negocio.

¿Cuáles son los métodos de venta de estos inmuebles bajo la administración del Estado?

Una de las dudas recurrentes entre los interesados es de qué manera se puede adquirir legalmente una de estas propiedades una vez identificada en el sistema.

Los bienes ofertados por el FNA y la SAE no se comercializan a través de los canales inmobiliarios tradicionales del sector privado, sino que se rigen por un esquema regulado por el Estado.

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Al tratarse de bienes que están bajo la administración estatal, la transferencia de propiedad a los compradores finales se realiza por medio de procedimientos oficiales y transparentes.

Específicamente, los bienes serán transferidos mediante el proceso de venta directa o a través de subasta pública.

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La modalidad de venta directa ofrece un camino para concretar la compra bajo las condiciones que definan las entidades del Estado, mientras que la subasta pública funciona como un proceso de competencia transparente donde se reciben ofertas por las propiedades.

Ambos sistemas de adjudicación aseguran que cualquier ciudadano o empresario interesado pueda acceder a estas viviendas usadas y locales comerciales de forma totalmente legal, aprovechando precios atractivos que facilitan la inversión segura en el territorio nacional.

