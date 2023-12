Cuatro hábitos fundamentales para convertirte en millonario

Querer ser millonario es el sueño de muchas personas y aunque como dicen el dinero no compra la felicidad, sin duda tener unos buenos millones en la cuenta bancaria, por lo menos si da la tranquilidad de saber que tienes un respaldo económico para tus necesidades.

Pero querer es poder, y para hacerse millonario toca ser inteligente y dedicarle un gran esfuerzo que te permitirá administrar de una mejor manera tu dinero. En el mercado existen varios libros que dan a conocer algunos de los hábitos que tienen en común las personas mas ricas del mundo.

A continuación, le compartimos el listado de algunos hábitos para que usted vea si tiene o cumple con algunos de ellos. Cabe aclarar que esta información fue realizada por ABC, basados en el libro de Thomas J. Stanley y William D.'El millonario de al lado' y 'Los hábitos de los ricos' de Tom Corley.

1. Adiós al azar

Lo primero que recomiendan en su lista es no dejar nada al azar. “El 94% de los millonarios que fueron entrevistados no apuestan”. Esto quiere decir que no arriesgan su patrimonio en cualquier cosa, ni en negocios que no están seguros de que funcione.

2.Hacer equipo

Hacer alianzas o equipos con sus competidores en lugar de verlos como un enemigo. Según ellos es fundamental poder rodearse con personas que piensen igual y que tengan las mismas ambiciones para poder trabajar juntos. Su teoría dice que nadie se hace millonario sin contar con la ayuda o compañía de alguien.

3.Paciencia

El empresario y orador Brian Tracy considera que tener paciencia es un factor clave para prosperar. No existen motivos para desesperarse cuando los resultados no lleguen rápido, pues para él las grandes fortunas se construyen poco a poco.

4.Discreción

Por último está el hecho de ser reservados con los planes, lo que aconseja es no contárselos a cualquier persona. Nunca buscar algún tipo de respaldo social porque le podrían entorpecer sus planes. De igual manera no aparentar o exhibirse más de lo necesario.

