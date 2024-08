Giro en caso de mamá de Los Patojos: “Un cercano a ella es responsable”

La muerte de Yenny Judith Ariza Quiroga, ocurrida el pasado lunes 26 de agosto, causó absoluta conmoción no solo en el departamento de Santanderde donde era oriunda, sino también a quienes seguían sus divertidos videos en el canal de YouTube "Los Patojos Humor". La reconocida creadora de contenido fue encontrada sin vida en la finca La Palma, situada en la vereda Arciniegas, municipio de Jesús María.

Su partida dejó muchos interrogantes que han generado una ola de especulaciones, avivadas recientemente por declaraciones de una vidente popular en TikTok.

Los Patojos se dedicaban a compartir su vida en el campo a través de las redes sociales, se hicieron especialmente conocidos durante la pandemia. Los seguidores de "Los Patojos" han expresado su consternación en redes sociales, llenándolas de mensajes de apoyo y homenajes a su memoria.

Yenny Ariza, mamá de Los Patojos / FOTO: Tomada de Facebook

Publicidad

Aunque las autoridades han sugerido que podría tratarse de un caso en el que Yenny se habría quitado la vida, esta versión ha sido recibida con escepticismo por sus familiares y seguidores. Los hijos de Yenny, Andrés y Naren Ortiz Ariza, junto a su padre Gildardo Ortiz, solicitaron una investigación minuciosa para esclarecer las verdaderas causas de su deceso.

¿Quién es el culpable de la muerte de Yenny Ariza? Esto dice la vidente

Publicidad

En medio de este clima de incertidumbre, las declaraciones de Alexandra Vidente Mundial, una vidente muy seguida en TikTok, han añadido un nuevo capítulo a la historia. Con más de 540,000 seguidores, Alexandra es conocida por sus predicciones y visiones, y recientemente ha abordado el caso de Yenny Judith Ariza en uno de sus videos.

Según sus palabras, la muerte de Yenny no fue un acto voluntario, sino que alguien cercano a ella podría haberle quitado la vida. “Estuve investigando porque me han escrito mucho al interno… ¿Lo hizo realmente ella o lo hicieron? ¿Qué pasó allí? No lo hizo ella, le quitaron la vida y el culpable es un hombre, un hombre allegado a ella y les va a sorprender”, afirmó Alexandra en su video.

La vidente señaló directamente al esposo de Yenny, sugiriendo que los celos podrían haber sido el motivo detrás de este trágico suceso. Esta declaración ha generado un gran debate en redes sociales, dividiendo a la audiencia entre quienes creen en sus visiones y quienes piden cautela.

En redes sociales la publicación se llenó de comentarios algunos de ellos sugieren que: “Yo sentí lo mismo desde que vi la noticia”, “Yo solo pido justicia por ella”, “espero que se aclare todo lo antes posible”.

Publicidad

Mientras tanto, la familia y los seguidores de Yenny esperan que las investigaciones oficiales puedan arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió en la finca La Palma, para así honrar la memoria de una mujer que fue perseverante y dedicada a su hogar, un ejemplo a seguir no solo para las mujeres del campo sino para muchas que se sintieron identificadas con su vida.

Recomendado: Revelan último video de la mamá de Los Patojos antes de perder la vida en su casa