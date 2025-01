¿Qué son las ACCAI y para qué sirven según la nueva reforma pensional en Colombia?

La reforma pensional aprobada recientemente en Colombia trae consigo importantes cambios en el sistema de jubilación, incluyendo la implementación de las ACCAI (Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual).

Si no sabes de qué se tratan estas entidades ni para qué sirven, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué son las ACCAI?

Las ACCAI son entidades encargadas de gestionar los aportes adicionales de los trabajadores que ganan más de 2,3 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV).

Mientras que Colpensiones se encarga de administrar los recursos equivalentes a ingresos de hasta 2,3 SMMLV, las ACCAI gestionan el excedente de quienes superan este umbral.

Es decir, si tu salario es mayor a $3.273.050 (con base en el SMMLV actual), deberás destinar el excedente a una de estas administradoras.

La creación de las ACCAI responde a la necesidad de un sistema de pensiones más equilibrado, donde Colpensiones y las administradoras privadas trabajen de manera complementaria para garantizar una mejor cobertura.

¿Cómo funcionan las ACCAI?

A partir del 1 de julio de 2025, todos los trabajadores comenzarán a cotizar en Colpensiones hasta el límite establecido de 2,3 SMMLV. El dinero que supere ese monto será administrado por las ACCAI.

Estas entidades se encargarán de invertir los recursos bajo un esquema de ahorro individual, similar al que ya gestionan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

¿Qué entidades ofrecen el servicio como ACCAI?

Actualmente, las entidades habilitadas como ACCAI son:

Colfondos

Porvenir

Protección

Skandia

Estas instituciones están supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y puedes inscribirte en cualquiera de ellas a través de sus páginas web o directamente en Colpensiones.

¿Qué pasa si no elegí una ACCAI antes del 16 de enero?

Si no seleccionaste una administradora antes de la fecha límite, el sistema asignará una de manera automática. Sin embargo, no te preocupes, porque podrás cambiar tu ACCAI después de seis meses, en caso de que no estés conforme con la asignación inicial.

El tiempo limitado para elegir una ACCAI ha sido uno de los principales puntos de crítica. Según Asofondos, los colombianos tuvieron apenas unos pocos días para tomar esta decisión, ya que el decreto regulatorio fue publicado a finales de diciembre y las licencias a las ACCAI se otorgaron a comienzos de enero.

A pesar de estos inconvenientes, las ACCAI representan un paso hacia un sistema pensional más organizado y adaptado a las necesidades de los trabajadores con ingresos superiores al promedio. Asegúrate de revisar las opciones disponibles y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

