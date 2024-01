El aterrador cruce de mensajes entre Sebastián Villegas e Isabella Mesa: “Por tu culpa soy así”

Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles sobre la relación entre Sebastián Villegas Córdoba e Isabella Mesa Sánchez quien fue hallada muerta en el interior de una maleta , abandonada en el recinto de una vivienda. La joven, de tan solo 19 años, pregonaba lo enamorada que estaba de su pareja en sus redes sociales.

La noticia de este lamentable crimen se dio a conocer durante la mañana de este lunes 29 de enero, el terrible incidente fue puesto en conocimiento de las autoridades por la propia mamá del soldado, quien se acercó a las instalaciones del Ejército para informar sobre el caso, el soldado estaba de permiso desde el 25 de enero de 2024.

Según medios de comunicación locales la Cuarta Brigada del Ejército Nacional confirmó que la madre del soldado fue quien alertó a las autoridades sobre el presunto homicidio de su novia en la residencia familiar. El incidente, según las primeras investigaciones, parece haber sido motivado por un acto de intolerancia.

Las autoridades, tras recibir el aviso, se desplazaron al lugar de los hechos y encontraron el cuerpo sin vida de Isabella Mesa Sánchez dentro de una maleta en la vivienda. Posteriormente, se informó que el soldado se entregó voluntariamente y fue capturado para ser puesto a disposición de las autoridades competentes.

La joven era originaria de Copacabana, Antioquia, Colombia, Isabella había realizado un viaje desde México con el único propósito de visitar a su novio, quien se desempeñaba como soldado regular del Ejército Nacional en el batallón Pedro Nel Ospina desde hacía exactamente nueve meses.

El cruce de mensajes en redes sociales

"Por tu culpa soy asi"

En una de las recientes publicaciones de Facebook la joven compartió un mensaje con el siguiente texto "Mi yo enamorada que nadie conoce, si no me vas a consentir así no quiero nada" Sebastián le responde "igualita mi amor, toda mimada" a lo cual ella replica "Por tu culpa soy ashiiii", de allí se desprende otra serie de respuestas donde evidenciaban el aparente amor que se tenían.

En otra publicación de hace tan solo 6 días Isabella etiqueta a su novio Sebastián en una publicación que dice "Toda mi vida soñé con alguien como tu"

Por supuesto la respuesta de su novio no se hizo esperar e inmediatamente le respondió con emoticones de amor, posteriormente le comentó "me encantas amor mío" a lo que ella replicó "Me fascinas mi vida".

En otra publicación del pasado 14 de enero la joven compartió una publicación que dice "Q ganas de estar empiernado...", el joven responde "cierto mi amor" y ella replica "sí mi bebé".