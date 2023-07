Encuentran cadáver en una estación de TransMilenio; un trabajador se percató del cuerpo

La empresa TransMilenio confirmó que en la madrugada de este martes 4 de julio fue encontrada una persona sin vida dentro de una de las estaciones del sistema de transporte masivo de Bogotá.

Según la información que se conoce hasta el momento, se trata del cadáver de un hombre que apareció misteriosamente dentro de uno de los vagones de la estación Hortua.

El cuerpo fue detectado hacia las 4:31 a.m. de este martes cuando uno de los operadores del sistema activó el protocolo advirtiendo que había una persona en el suelo de la estación; hasta el punto llegó personal de TransMilenio que confirmó que el hombre no respondía a los llamados y aparentemente no tenía signos vitales.

Tras el reporte llegaron al lugar varias ambulancias y personal médico que tras chequear el cuerpo determinó que se trataba de una persona fallecida, por lo que fue necesaria la presencia de personal de criminalística.

Cerca de las 5:00 a.m se realizó el cerramiento del vagón para el respectivo levantamiento del cadáver y recolección de material que permita determinar cómo resultó la persona muerta en la estación.

La inusual situación obligó a que los pasajeros, que comenzaron a transitar por la estación desde la madrugada, tuvieran que desplazarse hacia el vagón norte para hacer el respectivo transbordo.

Versiones extraoficiales indican que el cuerpo del hombre no presenta aparentes signos de violencia por lo que se presume que podría tratarse de un usuario quien habría perdido la vida en la estación por presunta muerte natural y más no por un caso criminal.

Sin embargo, las causas de muerte serán determinadas en Medicina Legal hasta donde fue trasladado el cuerpo y donde será sometido a un análisis de necropsia para establecer los hechos que hasta el momento son materia de investigación.

La identidad del hombre muerto no fue revelada y por parte de TransMilenio enviaron un mensaje de condolencias y solidaridad a la familia de la víctima, además de anunciar que ponene a disposición de las autoridades toda la información pertinente para adelantar la respectiva investigación.

