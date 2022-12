“Esto no es un paro, es una estrategia narco-guerrillera”: María Fernanda Cabal

Recientemente, la senadora María Fernanda Cabal se refirió acerca de las protestas que vive el país por el paro nacional . La política negó la existencia del paro, de hecho lo calificó como una estrategia narco-guerrillera.

“Esto no es un PARO. Es una estrategia narco guerrillera que utiliza incautos“, dijo la congresista a través de Twitter .

Tras su publicación, cientos de internautas la criticaron, pues no pueden creer que la senadora diga algo así después de casi un mes que lleva el paro nacional, convocado por el Comité Nacional del Paro , sumado a las centrales obreras CUT, CGT y CTC, y Fecode, además de otras organizaciones sociales, étnicas y populares, con el objetivo de pedir que se retirara la reforma tributaria y la reforma a la salud, al igual que otras problemáticas que según ellos no ha sido tomadas en cuenta por Iván Duque .

“Una que cree que los manifestantes no tienen criterio propio para exigir sus derechos. Los cretinos del Centro Democrático que obedecen órdenes y responden lo que les autorizan porque allá manda uno solo“, fuer uno de los comentarios.

Asimismo, otros la cuestionaron por su formación académica y sus opiniones.

“Tantos estudios para llegar a una conclusión tan #/&..., INSENSATA“, expresaron.

Mientras que otros apoyaron la idea, pues según dicen esta narcogerrilla diezma al narcoestado.

“O sea que hay una estrategia narco-guerrillera para diezmar al narcoestado. Vea pues tan ingeniosos“, agregaron.

