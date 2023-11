Extraña muerte de hombre en Bogotá; le sobaban una rodilla

En un suceso desconcertante, familiares denuncian la extraña muerte de un hombre de 33 años, quien perdió la vida en un consultorio en Bogotá, mientras asistía a una terapia relacionada con una cirugía de rodilla que recientemente había tenido.

La tragedia ocurrió en la calle 26 con carrera 68D, en el edificio de un reconocido banco que alberga varios locales comerciales, consultorios y un centro de fisioterapia.

El fallecido, identificado como Camilo Andrés Duitama, ingeniero industrial, había sido operado de meniscos en la rodilla hace 15 días y se encontraba en su tercer día de terapia física. Según relatos de sus familiares a Blu Radio, el padre lo dejó en la puerta del centro y una hora después recibió la impactante noticia de su fallecimiento.

"No tenemos explicación lógica de lo que sucedió porque él venía a sus terapias físicas porque había acabado de sufrir una cirugía hace 15 días de meniscos de la rodilla. Todo había salido muy bien", declaró la hermana de Duitama.

La familia relató que, durante la terapia, recibieron una llamada alertándolos de que Camilo estaba mal y, al llegar, encontraron a una mujer realizando maniobras de reanimación. A pesar de los esfuerzos, el hombre no respondió y las circunstancias de su muerte siguen sin explicación.

"Había una señora encima de él haciéndole reanimación. Cuarenta minutos la señora reanimando. Mi hijo reacciona un momento, dice mi esposa. Y entonces no había oxígeno. No había absolutamente nada de primeros auxilios. Entonces, Yo traigo a mi hijo para una terapia de rodilla y me lo entregan muerto", expresó el padre de Duitama.

Las autoridades asumieron la investigación y la Sijin realizó la inspección al cuerpo sin vida dentro del consultorio de la IPS. Aunque algunos testigos mencionan la falta de atención médica adecuada, la causa exacta del deceso aún se desconoce. La Policía está a la espera de los resultados de Medicina Legal para arrojar luz sobre este misterioso suceso.

