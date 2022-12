Extravagante VESTIDO DE BAÑO de Thalía puso de cabeza las redes

Mientras Thalía disfrutaba de un día soleados sus seguidores aprovecharon para criticar su pinta.

La cantante mexicana hace unas horas publicó una foto en Instagram en la que luce un bikini muy alusivo a los años cincuenta. Ella muy feliz compartió su imagen sin imaginarse que esta generaría discordia.

Mientras unos elogiaron su belleza y cuerpo, otros se encargaron de rajar de su traje de baño, pues a estos no les pareció que le quedara bien.

“¡Hello sunshine! So happy to see the springtime sun today. Goodbye winter! ¡Calor y sol!¡Feliz de ver este fabuloso sol de primavera! ¡Finalmente le podemos decir adiós al invierno!” escribió la intérprete de ‘Equivocada’ junto a la polémica fotografía.

¿Cómo crees que se ve?