Famosa bloguera MURIÓ por hacer CREMA chantilly

Una mujer francesa de 33 años, famosa en el mundo del fitness y las redes sociales, murió insólitamente a causa de las heridas que le provocó la explosión de un recipiente, cuando preparaba crema chantilly.





Rebecca Burger, muy activa en la red social Instagram donde hacía promoción del ejercicio físico publicando videos, estaba usando un tarro de crema en su casa, cuando la parte superior del aparato explotó y la hirió muy gravemente en el pecho acabando con su vida.





No es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes. En 2014 se produjeron dos parecidos en la región de Altos del Sena, al oeste de París, aunque las víctimas no murieron.





Al respecto, el Instituto Nacional de Consumo de ese ese país, advirtió a 60 millones de consumidores, del riesgo de utilizar este tipo de aparato, de la marca Ard'Time, cuyo cabezal de plástico no puede resistir la presión que el gas carbónico ejerce en el cuerpo del recipiente.