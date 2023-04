Yailin publica fotos a días de haber dado a luz; internautas aseguran parece una muñeca de plástico

Hace tan solo unos días la cantante dominicana Yailin dio a luz a su pequeña hija llamada Cattleya, fruto del amor con quien era su esposo, el también artista Anuel AA, de quien se divorció hace algunos meses.

Desde que la joven tuvo a su hija ha compartido el proceso de ser mamá primeriza, pero sin lugar a dudas lo que más ha llamado la atención son las fotos que ha publicado en las que se le ve que ha recuperado muy bien su figura.

Hace poco se viralizaron algunas imágenes de la artista posando con un vestido de gala bastante ajustado, pero varios internautas aseguraron que esa no era realmente la figura física de ella y que la foto estaba retocada.

Tanto es así que la llegaron a comparar con Karol G cuando la cantante paisa le hizo el reclamo a una revista por haberle hecho retoques en la cara mostrando una imagen en la que no era realmente ella.

Recordemos que para nadie es un secreto que Yailin ama las cirugías plásticas y no es de extrañarse que se haya hecho algún retoque para volver a ser delgada.

Las fotos fueron publicadas en una cuenta de Instagram llamada La Lengua y allí varios internautas no se han guardado su opinión al respecto: "Que salga como @karolg y pida arreglen la foto como es", "con cirugías hasta yo me vería bonita, ya no pareciera toda soplada 😂😂", "Cuerpazo no muchas cirugías", "Dios ni se sabe como esta en realidad. Esa foto está muy editada😮".

Por otro lado, recordemos que la relación de Yailin terminó con Anuel hace varios meses y sobre este tema un supuesto brujo habló y aseguró que Yailin le había pagado por hacerle un trabajo de amarre al artista pero como ella nunca le pagó, él deshizo el embrujo y por eso se terminó el matrimonio.