Fue a terapia de rodilla y terminó muerto; detalles del extraño caso en Bogotá

Familiares de un hombre de 33 años han expresado su consternación y desconcierto ante la repentina muerte del mismo luego de asistir a una sesión de terapia en la ciudad de Bogotá, tras haberse sometido recientemente a una cirugía de rodilla.

Según el informe del 'Ojo de la Noche' para Mañanas Blu, presentado por Néstor Morales, el trágico suceso tuvo lugar en la intersección de la calle 26 con carrera 68D, en un edificio que alberga no solo un reconocido banco y diversos locales comerciales, sino también consultorios médicos y un centro de fisioterapia.

El martes por la tarde, Camilo Andrés Duitama, un ingeniero industrial de 33 años, acudió a recibir una de sus terapias en estas instalaciones, dado que se encontraba en proceso de recuperación tras la cirugía en su rodilla.

Según relatan sus familiares, su padre lo dejó en la entrada y aproximadamente una hora más tarde recibieron la inesperada noticia de que Camilo había fallecido dentro del lugar, sin que existiera una explicación clara para este desenlace, tal como informaron a Blu Radio.

"Cuarenta minutos la señora reanimando. Mi hijo reacciona un momento, dice mi esposa. Y entonces no había oxígeno. No había absolutamente nada de primeros auxilios. Entonces, Yo traigo a mi hijo para una terapia de rodilla y me lo entregan muerto", expresó el padre de Duitama.

Las autoridades asumieron la investigación tras este inesperado deceso, desplegando a hombres de la Sijin para llevar a cabo la inspección del cuerpo sin vida dentro de la sede de esta Institución Prestadora de Salud (IPS), donde aparentemente solo se le practicaría una sesión de terapia para su rodilla.

Hasta el momento, no se ha podido establecer una explicación concluyente. Algunas personas han señalado que no se brindaron los primeros auxilios de manera oportuna, aunque tampoco se comprende el motivo preciso de su fallecimiento. Según relatan los familiares, Camilo mantenía una rutina deportiva activa, era futbolista, y durante la terapia, su corazón simplemente dejó de latir, dejando a todos desconcertados ante este trágico desenlace.

