Gustavo Petro lanza contundente advertencia a los adversarios de su gobierno

Este primero de mayo, Día internacional del trabajo en Colombia, el presidente Gustavo Petro en medio de un extenso discurso envió una contundente advertencia a quienes están en su contra.

“Si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles. Y al gobierno del cambio. Quiero ser claro. Quiero que este mensaje se difunda. Esté yo o no, si intentan un golpe contra la voluntad popular, tal como hicieron el 19 de abril de 1970, el pueblo en las calles recuperará la democracia y la voluntad popular”.

Al parecer, el mandatario está muy seguro de contar con el respaldo de la mayoría de los colombianos, quienes, según él, serían los encargados de defender las políticas públicas que ha implementado durante el tiempo que ha asumido la administración del país.

Eso sí, antes de finalizar su intervención aclaró: “Esto no quiere decir que vamos entonces, y el presidente de la república está convocando a una confrontación social. Violenta. No. (…) Mientras no pasen hacia la destrucción de la democracia, no. Porque nosotros defendimos con nuestra sangre un proyecto democrático para Colombia, en donde todas las personas se pudieran expresar sin temor de morir, sin temor alguno”.

Vale la pena resaltar que este manifiesto, llega después de la histórica marcha que se realizó en todo el país, el pasado 21 de abril, en la que cientos de colombianos salieron a las calles a reclamarle al mandatario por las diferentes reformas sociales.

Un hecho al que también se refirió en su discurso: “Llegaron fue a decir que el presidente de Colombia se tenía que ir porque no es de ellos o se tenía que morir y por eso trajeron los ataúdes. Constituyeron la marcha de los ataúdes, la marcha de la muerte en Colombia”.

“Por eso, ¿qué les va a interesar que hayan fusilado a 6.402 jóvenes los gobernantes que ellos aplauden? ¿Qué les va a interesar que hayan cogido presos a 3.000 jovencitos por decir que querían un mejor futuro si ellos simplemente aplauden a sus gobernantes sólo por el hecho de que maten y maten y maten más gente? La marcha de la muerte hoy es respondida. Ustedes la han respondido. ¡Esta es nuestra respuesta!”,

