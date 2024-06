Habla hombre que robó medalla al jugador del Bucaramanga: "Por eso me va bien en la vida"

El incidente que empañó la celebración del Atlético Bucaramanga por su histórico títuloen el fútbol colombiano sigue generando consternación y debate en todo el país. Durante el homenaje realizado en el estadio Américo Montanini, mientras Carlos Henao, jugador emblemático del equipo 'leopardo', se disponía a dar declaraciones tras la victoria, un momento de desconcierto y sorpresa marcó la jornada.

En un video que se hizo viral rápidamente, se observa cómo un individuo se acerca sigilosamente a Henao y le arrebata una de las medallas conmemorativas que llevaba puesta. La medalla, entregada por la Alcaldía de Bucaramanga en reconocimiento al primer título del club en 75 años,fue arrebatada en medio del bullicio de los festejos, dejando al jugador visiblemente afectado por lo ocurrido.

Las autoridades locales, tras la rápida identificación del responsable como Juan Sebastián Luna, gestionaron la recuperación de la medalla y destacaron la colaboración ciudadana en el proceso. El alcalde Jaime Beltrán enfatizó la importancia del trabajo conjunto para preservar la seguridad durante los eventos de celebración y aseguró que el incidente no empañaría la alegría de la histórica victoria del Atlético Bucaramanga.

¿Qué dijo Juan Sebastián Luna sobre el robo de la medalla?

En las redes sociales, los seguidores del equipo y demás cibernautas expresaron su indignación y condena hacia el comportamiento de Luna. El joven santandereano, conocido por su fervor como hincha, decidió abordar la controversia generada con un mensaje en sus redes sociales. En su publicación, Luna defendió que es una persona trabajadora y aseguró que su accionar no reflejaba su verdadera naturaleza.

"¿Robar? Trabajo día a día y me la rebusco por todo lado gracias a Dios hasta la gente poco o mucho e ayudado por eso me va bien en la vida el que me conoce sabe", expresó intentando explicar el incidente desde su perspectiva.

Finalmente, Luna cerró su mensaje con disculpas dirigidas a sus seres queridos, la comunidad de seguidores del Atlético Bucaramanga y el club mismo. "Mis disculpas van para mi parche, mi barra, mi club y mi familia", concluyó, reconociendo el impacto negativo de sus acciones en un momento de celebración para toda la ciudad.

Juan Sebastián Luna se pronunció en sus redes sociales /Foto: Captura de pantalla Facebook

El debate sobre el comportamiento de Juan Sebastián Luna continúa activo en las redes sociales y entre los medios de comunicación, resaltando la importancia de la integridad y el respeto en los eventos deportivos y comunitarios.