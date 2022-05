Identifican banda que roba a ciclistas en Bogotá y los tortura detrás de matorrales

La Policía está detrás de la sombra de una temeraria banda que roba a ciclistas y los tortura detrás de matorrales.

Hace algunos días, Noticias Caracol dio a conocer el caso de una joven que vivió momentos de terror mientras se dirigía de su trabajo a la casa y fue hurtada y abusada por los delincuentes en la autopista Norte con calle 245 en Bogotá.

Durante la entrevista, la joven dijo: "Yo creo que a muchas mujeres les ha pasado y de pronto no denuncian por miedo. Me tocó pedir trabajo en casa, no duermo bien, tengo pesadillas. Han sido unos días horribles".

Ahora, Noticias Caracol revela otro caso muy similar, pero en esta oportunidad sucedió en una ciclorruta del barrio La Coruña en Ciudad Bolívar, en la que un joven fue amarrado por los delincuentes, quienes lo torturaron para entregar sus pertenencias. La víctima asegura que el ladrón era venezolano.

El hombre indicó que los delincuentes lo llevaron detrás de algunos arbustos para poder hacer de las suyas sin ser escuchados. Allí lo golpearon por más de dos horas.

"Quédese callado y verá que esto va a pasar rápido, vamos a coger otras dos bicicletas más y listo y si se queda callado sale de acá vivo, si no le meto siete puñaladas y lo dejo acá a ver quién lo va a llorar", indicó la víctima.

Continuó contando: "Eso que le hacen a uno es tortura. Lo roban, lo humillan hasta más no poder, con palabras, con golpes, con insultos … Venía de mi trabajo y al llegar acá se me atravesó un señor venezolano, me dice quieto ahí y lo que sentí fue un golpe con el que quedé tonto de una vez. Ya cuando me di cuenta estaba bajando al barranco, uno ya me quita la chaqueta, otro llevaba la cicla".