Indignación en Santander por extraña muerte de 15 perros

La comunidad de Piedecuesta, Santander, tuvo que enfrentar una noticia bastante lamentable el pasado 25 de abril al encontrar a quince animales sin vida en las calles del barrio Villa Josefina, por tal razón decidieron hacer un llamado inmediato a las autoridades para el levantamiento de los cuerpos y poner una denuncia pública.

Ante el cruel acto, iniciaron las suposiciones dentro de los habitantes de la zona, quienes aseguraron que podía tratarse de un tema de inseguridad, ya que en muchas ocasiones los animales eran quienes defendían los hogares y la integridad de las personas, por tal razón han mediado unas nuevas medidas de aseguramiento para sí mismos y sus mascotas; entre eso asegurar sus casas, evitar que los animales estén sin acompañamiento sobre todo en horas nocturnas y estar al pendiente de cualquier acto sospechoso.

Esto debido a que a pesar de que aún no se hayan confirmado las razones de la muerte, los cuerpos fueron recogidos en los diferentes puntos de su fallecimiento, para realizar los exámenes correspondientes que determinarán si fueron envenenados o no.

Además, los líderes comunales han brindado mensajes de indignación al respecto, "rechazamos este hecho que atenta contra la vida de los perritos, porque las personas que hacen no tienen por qué hacer esta clase de situaciones, pese a que hay algunas personas que no les gustan los animales, no les da el derecho de arrebatarles la vida de esa manera".

Publicidad

Este caso despertó las alarmas en diferentes comunidades, debido a que había ocurrido anteriormente en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolivar, con otros quince perros que aparecieron sin vida inesperadamente el pasado 6 de abril, incluso han hecho conexiones entre ambos casos que se encuentran en investigación por la Policía Nacional Colombiana.

Envenenan 12 perritos en el sector de nueva Colombia y sus alrededores; un acto de depravación y criminalidad de lo peor. Pido a @FiscaliaCol y @PoliciaBmanga iniciar investigaciones ante este triste suceso. pic.twitter.com/a2Mh9795CQ — Mario José Carvajal Jaimes (@mariojcarvajal) April 24, 2023

Te puede interesar: En qué casos es legal una separación en Colombia