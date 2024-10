Este fue el engaño y la promesa con que se llevaron a colombianas desaparecidas en México

Seis jóvenes colombianas se encuentran desaparecidas luego de que viajaran a México en busca de mejores oportunidades. Las familias piden que las autoridades colombianas apoyen la búsqueda para dar cuanto antes con su paradero.

De acuerdo con información que ha salido a la luz de entrevistas a sus familiares, se sabe que las jóvenes llevan casi una semana sin comunicarse y que su último paradero, al parecer, sería la ciudad de Veracruz.

Esto llama profundamente la atención, puesto que esta ciudad portuaria no suele ser vista como un lugar de entretenimiento que pueda albergar vacantes de modelaje, una de las promesas por las cuales, al parecer, las habrían convencido de viajar.

¿Cuál fue la promesa que les hicieron a las colombianas desaparecidas en México?

Haider Giraldo, hermano de Yarlín Giraldo Soto, una de las jóvenes desaparecidas, indicó en una entrevista con Noticias RCN, que su hermana viajó sola al país azteca y que allí se habría conocido con las demás mujeres colombianas.

Además, dijo que el motivo del viaje era por una oportunidad laboral que le habrían ofrecido para ser modelo, pero que por alguna razón no daba muchos detalles: "No hablábamos mucho sobre lo que hacía, pero me dijo que eran temas de modelaje y ver qué otros trabajos le resultaban más adelante".

La última comunicación que Haider tuvo con su hermana Yarlín fue muy corta y en ella le alcanzó a contar que estaba en Veracruz e incluso pudo enviar dinero para su pequeña hija: "Mensajes de cómo estaba, qué hacía y envió un dinero para la hija".

Ellas son las colombianas desaparecidas en México

Estas jóvenes fueron identificadas como Maranyeli Michel Chacón Álvarez, de 20 años; Michel Daniela Morales, de 21 años; Layma Argenis Parra Cerquera, de 23 años; Derlys Dayana Paneso Taborda, de 25 años; Yarlín Giraldo Soto, de 21, y Sofía Vásquez Giraldo, de 21 años.

Sus familias hacen un llamado a la Cancillería colombiana para que apoyen a las autoridades mexicanas en la búsqueda de estas jóvenes, esperando que den con su paradero y que se encuentren con vida.

En redes sociales circulan fotografías de las jóvenes e información sobre el caso, la cual no ha sido confirmada por las autoridades.

#DenunciaCiudadana/ La noche del miércoles 24 de septiembre aproximadamente a las 7:00 PM desaparecieron 6 mujeres colombianas en el estado de Veracruz por boca del río junto con un chófer lo cual la persona responsable Yésica Anahí Ramírez Marín,conocida como (Lilith) no nos a… pic.twitter.com/FbF7ZQlVfe — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 30, 2024