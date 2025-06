Hombre se hizo prueba de embarazo y salió positiva; fue signo de cáncer testicular

Lo que parecía una simple tos terminó siendo el inicio de un diagnóstico impactante. Anthony Bianco, un joven australiano de 21 años, jamás imaginó que una prueba de embarazo, aplicada durante una serie de exámenes médicos, le revelaría algo más grave: un cáncer testicular que había migrado al pecho.

Todo comenzó con una molestia leve, persistente, que él atribuyó a una antigua neumonía o incluso al aire acondicionado. Pero tras hacerse una radiografía, los médicos encontraron una masa de 11x15 cm en su pecho. Los primeros indicios apuntaban a un linfoma, pero lo que descubrieron después fue aún más inusual y desconcertante.

La confirmación vino tras una biopsia: se trataba de un tumor de células germinales que, aunque típicamente aparece en los testículos, en este caso había crecido en el tórax. Este tipo de cáncer raro se forma cuando ciertas células embrionarias migran a lugares donde no deberían desarrollarse.

Cáncer testicular y el increíble resultado del test de embarazo

En medio de los análisis, uno de los resultados más sorprendentes fue una prueba de embarazo positiva. Aunque parece absurdo, esta prueba detecta la hormona hCG, que en algunos tipos de tumores, como los relacionados con el cáncer testicular, puede encontrarse en niveles elevados.

Anthony no pudo evitar tomárselo con humor. “Cuando el doctor me mostró el resultado, le pregunté cuántos meses tenía”, dijo entre risas en una entrevista. Sin embargo, detrás del chiste había una realidad alarmante: el tumor estaba creciendo con rapidez, presionando órganos vitales y provocando síntomas visibles en su piel.

Inició entonces un tratamiento intensivo con múltiples ciclos de quimioterapia. Su evolución fue positiva: el tumor se redujo tanto que los médicos no podían asegurar si quedaba tejido maligno o solo cicatrices. Finalmente, un año después, Anthony fue declarado libre de cáncer.

Una historia real que salva vidas y genera conciencia

Hoy, tres décadas después, Anthony vive con plenitud a sus 50 años. Se dedica a compartir su experiencia, especialmente con jóvenes, para generar conciencia sobre los cánceres raros, que muchas veces pasan desapercibidos o se detectan tarde por falta de información y recursos.

Él mismo lo dice con una mezcla de ironía y reflexión: “Mi médico me dijo que era más probable ganar la lotería que tener este cáncer. Aún no me gano la lotería, pero sí sobreviví”. Con esa frase, deja en claro que, aunque el azar juega un papel, la detección temprana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

La historia de Anthony es más que un caso insólito. Es una advertencia para estar atentos a los síntomas, una invitación a no subestimar las señales del cuerpo y una prueba de que hasta una prueba de embarazo puede cambiar el rumbo de una vida.

