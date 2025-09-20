Impactantes imágenes: accidente aéreo acaba con la vida de un ganador del Grammy

El aclamado compositor y ganador de un Grammy, Brett James perdió la vida a los 57 años cuando este jueves 18 de septiembre sufrió un accidente aéreo en las montañas de Carolina del Norte, Estados Unidos, según informó la BBC.

Brett James reconocido por sus canciones como: ‘Jesus, Take the Wheel’, de Carrie Underwood, y ‘When the Sun Goes Down’, de Kenny Chesney, perdió su vida alrededor de las 3:00 pm cerca de Franklin, zona montañosas del estado de Carolina del Norte, suceso que conmocionó a toda la industria músical.

Sin embargo, en este accidente también perdieron la vida su esposa, Melody Carole, y a su hijastra, Meryl Maxwell Wilson. Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave involucrada era un monomotor Cirrus SR22T, registrado a nombre de Brett James Cornelius, con sede en Brentwood.

El avión despegó del Aeropuerto Internacional John C. Tune en Nashville esa misma mañana. Sin embargo, bajo circunstancias aún desconocidas, el aparato se precipitó a tierra en un campo abierto, situación ocurrida a cercanías de una escuela primaría.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte confirmó las identidades de las víctimas: Brett James, de 57 años; su esposa Melody Carole y Meryl Maxwell Wilson, de 28 años, hija de Carole, quien celebró su cumpleaños el día anterior al accidente, informó la BBC.



¿Quién fue Brett James?

Brett James nació el 5 de junio de 1968 en Columbia, Missouri, figura reconocida en el estado de Nashville. Gracias a la fama de su padre médico. Sumado a esto, se graduó de la Universidad Baylor en 1991 con un título en Ciencias, donde se unió a la fraternidad Sigma Chi.

Inicialmente, James nunca quiso seguir los pasos de su padre como médico, sin embargo, a principios de los 90 decidió seguir su pasión por la música. Años después publicó un álbum como solista con algunos sencillos de country. Sin embargo, fue como compositor donde tuvo mayor relevancia.

Sus éxitos incluyen ‘Jesus, Take the Wheel’ (2005), coescrita con Hillary Lindsey y Gordie Sampson, que catapultó a Underwood a la fama luego de su victoria en American Idol y le valió a James un Grammy por Mejor Canción Country en 2007, además de una nominación a Canción del Año.