Mujer de 32 años fue asesinada, junto a su hija de 15, por su expareja en EE.UU.

Un horrible crimen tiene impactados a los residentes en Tampa, Florida, tras conocerse un doble feminicidio ocurrido durante la mañana del 26 de noviembre. La familia de Alejandra Cabrejo enfrenta el dolor de perder a la joven de 32 años y a su hija adolescente, de tan solo 15 años, en un trágico acto de violencia perpetrado, al parecer, por su pareja sentimental, identificado como Jean Pierre Ojeda, de nacionalidad peruana, cuyo paradero aún es desconocido.

La tragedia se desencadenó cuando Alejandra tomó la difícil decisión de alejarse de Ojeda, justamente por sus continuos malos tratos. A pesar de su intento de encontrar refugio en la casa de una amiga, el domingo por la mañana, la discusión entre la pareja alcanzó niveles escalofriantes. Los gritos alertaron a la hija de Alejandra y a la amiga que estaba esa noche con ellas. Al acudir a la escena, Ojeda atacó brutalmente a la madre quien perdió la vida de inmediato y a la joven de 15 años quien perdió la vida en la ambulancia de camino al hospital.

Según el relato de algunos familiares, la amiga y la hija de Alejandra fueron testigos directos de la brutal agresión. Desesperadas por ayuda, lograron escapar mientras Ojeda continuaba su ataque. Las autoridades llegaron al lugar a las 8:55 a. m. del 26 de noviembre, declarando a Alejandra muerta en la escena y trasladando a la hija al hospital, donde también fue declarada fallecida.

“Jean Pierre la estaba apuñalando en la cama y nosotros pedimos ayuda, él agarró a la niña y también empezó a apuñalarla. Yo salí corriendo , me tiré por la escalera para buscar ayuda y él me persiguió. Yo corrí a buscar ayuda y me escondí por el otro departamento, él arrancó y se fue en el carro”, indicó la testigo del feminicidio.

La policía de Tampa ha lanzado una búsqueda intensiva para localizar a Jean Pierre Ojeda, quien es señalado como responsable de este doble feminicidio. "En este momento, los detectives están trabajando diligentemente para determinar qué provocó este incidente", afirmaron las autoridades.

En un llamado a la comunidad de Tampa, las autoridades solicitan cualquier información relevante que pueda ayudar en la investigación. Se insta a quienes tengan detalles sobre el paradero de Ojeda a comunicarse con las autoridades en Tampa, La Florida y hacer la denuncia anónima.

Mientras la comunidad lamenta esta tragedia, los familiares en Colombia, país natal de Alejandra, expresan su profundo pesar y exigen justicia. "Necesitamos que se haga justicia, que esta persona pague por lo que hizo, que se someta a la justicia norteamericana", manifestó un pariente devastado. En medio del dolor, la comunidad se une en oración por la familia afectada y para que haya paz ante la pérdida de una joven vida.

