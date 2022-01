Agrede salvajemente a su novia por decir que su ex era más guapo que Cristiano Ronaldo

Un fanático de Cristiano Ronaldo se salió de casillas en el momento en que le preguntó a su novia si el astro portugués le parecía más guapo que su ex, y al escuchar la respuesta procedió a agredirla salvajemente.

Medios locales informan que mientras la pareja veía videos de fútbol en un bar, Ross Flynn, hombre de 31 años y oriundo de Sunderland, Inglaterra , arremetió en contra de su pareja luego de justificar que prefería a su ex compañero sentimental, quien está muerto, puesto que "no encontraba atractivo" al jugador del United porque "no era su tipo".

La reacción volátil del hombre, que ocurrió el pasado 14 de junio, fue propinarle un contundente golpe en la mandíbula en un principio. Después de esta insólita reacción, la pareja se marchó a su hogar y allí continuó atacándola.

Dos meses después, para principios de agosto y sin importarle que ya había sido detenido por la anterior conducta, Flynn volvió a embestir a su pareja a causa de otra discusión; como resultado, la víctima sufrió una fractura, desviación en el hueso nasal y varios hematomas tras recibir varias patadas en su rostro.

Una vez la víctima se pudo recuperar de las lesiones, instauró la denuncia formal ante la Policía y, una vez judicializado, el sujeto se declaró culpable por cargos de daños corporales reales, daños criminales, no haberse entregado al tribunal y admitió haber tenido un comportamiento controlador.

Ante esto, Sarah Mallet, juez a cargo del caso, dictaminó sentencia y condenó a Ross Flynn, calificado de "alto riesgo" para futuras parejas, a cuatro años de prisión más un año de libertad condicional.