Atención: suspenden búsqueda de cuerpos en el Salto del Tequendama

Aunque desde la mañana de este miércoles 21 de septiembre se adelanta una ardua labor de rescate en el Salto del Tequendama luego de que un vehículo cayera al vacío con dos ocupantes, la Defensa Civil Colombiana informó en las últimas horas que la búsqueda será suspendida.

Aunque el vehículo Aveo rojo, modelo 2012 de placas RMW778, fue recuperado tras el siniestro, aún siguen desaparecidos los cuerpos de Gerardo Segura y su acompañante, quien no ha sido identificada.

Publicidad

“Hasta ahora la recuperación del vehículo en Salto del Tequendama y continúa la búsqueda del ocupante. Las condiciones climáticas de la zona han dificultado el acceso de los socorristas”, señaló Protección Civil en su cuenta de Twitter.

Respecto a la mujer que acompañaba a Gerardo, poco se conoce pero se rumora que se trata de una joven que trabajaba junto a él en un restaurante cercano al accidente, pues la mujer no ha sido localizada por el personal del establecimiento; sin embargo, esta información no ha sido confirmada. Por el momento no hay ninguna versión oficial de qué pudo haber ocasionado el fatal hecho.

Aunque una de las versiones apunta a un aparente suicidio, uno de sus familiares desestimó esta hipótesis: "Creo que si tuviera problemas lo hubiéramos notado. Él habló con el hermano la noche anterior y estaba emocionado por varios eventos programados para el fin de semana. No es cierto que sufriera de depresión, como han dicho algunos”, fueron las palabras del familiar entregadas a El Tiempo.

#Cundinamarca/ Voluntarios de las Juntas de DCC de #Soacha y #Chia, en coordinación con Bomberos, realizan operaciones de búsqueda, localización y rescate de una persona que dentro de un vehículo automotor se precipitó a un abismo de aproximadamente 200 mts de profundidad. pic.twitter.com/j4l4g5iPIS — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) September 21, 2022